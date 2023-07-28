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США рассчитывают начать поставки танков Abrams в Украину в сентябре — Politico

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 06:18
США рассчитывают начать поставки танков Abrams в Украину в сентябре — Politico - Фото
Танк Abrams (Фото - Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej)

Соединенные Штаты рассчитывают, что танки Abrams попадут в Украину в сентябре. Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова шести чиновников.

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По данным источников, в августе планируется отправить несколько танков Abrams в Германию, где они пройдут окончательный ремонт.

Как только этот процесс будет завершен, первую партию Abrams отправят в Украину, по расчетам это произойдет в сентябре.

Как отмечается, потенциальные августовские и сентябрьские поставки обозначают более конкретные сроки того, когда основной боевой танк Америки окажется на поле боя. Представители Пентагона ранее заявляли, что Украина получит Abrams осенью.

Первая партия будет состоять из шести-восьми танков, сказал представитель отрасли и помощник конгрессмена. 

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Наталья Медведева
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