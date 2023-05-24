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Обучение украинцев на танках Abrams начнется на следующей неделе – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 08:18
Обучение украинцев на танках Abrams начнется на следующей неделе – Пентагон - Фото
Танк M1-A1 Abrams (Фото: flickr/nathaninsandiego)

Американские инструкторы начнут обучать украинцев управлению танками M1A1 Abrams примерно на следующей неделе. Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер в комментарии Голосу Америки.

Как отмечается, около 250 украинских танкистов прибудут на этой неделе в Германию для обучения на M1A1 Abrams, тренировки должны начаться на следующей.

Украинцы будут тренироваться на 31 танке Abrams, которые прибыли в Германию в начале мая.

Ожидается, что обучение в Германии продлится около 10 недель и будет сосредоточено на том, как управлять танками, маневрировать на них в общевойсковом бою и на техническом обслуживании M1A1 Abrams.

По словам чиновника, структура курса будет аналогична предыдущим учениям под руководством США на боевых бронированных машинах Bradley и Stryker, которые были предоставлены Украине в начале этого года.

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Наталья Медведева
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