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США розраховують розпочати постачання танків Abrams до України у вересні — Politico

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 06:18
США розраховують розпочати постачання танків Abrams до України у вересні — Politico - Фото
Танк Abrams (Фото - Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej)

Сполучені Штати розраховують, що танки Abrams потраплять до України у вересні. Про це повідомляє Politico з посиланням на слова шести чиновників.

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За даними джерел, у серпні планується відправити кілька танків Abrams до Німеччини, де вони пройдуть остаточний ремонт.

Щойно цей процес буде завершено, першу партію Abrams відправлять до України, за розрахунками це відбудеться у вересні.

Як зазначається, потенційні серпневі та вересневі постачання позначають конкретніші терміни того, коли основний бойовий танк Америки опиниться на полі бою. Представники Пентагону раніше заявляли, що Україна отримає Abrams восени.

Перша партія складатиметься з шести-восьми танків, сказав представник галузі та помічник конгресмена.

Читайте також: Українці за кілька тижнів закінчать навчання на танках Abrams: що залишилося освоїти

Наталія Медведєва
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