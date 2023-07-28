США розраховують розпочати постачання танків Abrams до України у вересні — Politico
Сполучені Штати розраховують, що танки Abrams потраплять до України у вересні. Про це повідомляє Politico з посиланням на слова шести чиновників.
За даними джерел, у серпні планується відправити кілька танків Abrams до Німеччини, де вони пройдуть остаточний ремонт.
Щойно цей процес буде завершено, першу партію Abrams відправлять до України, за розрахунками це відбудеться у вересні.
Як зазначається, потенційні серпневі та вересневі постачання позначають конкретніші терміни того, коли основний бойовий танк Америки опиниться на полі бою. Представники Пентагону раніше заявляли, що Україна отримає Abrams восени.
Перша партія складатиметься з шести-восьми танків, сказав представник галузі та помічник конгресмена.
- На початку 2023 року в США пообіцяли Україні 31 танк Abrams М1А2, вони надійдуть на озброєння лише за кілька місяців.
- У травні повідомлялося, що 250 українських танкістів розпочинають навчання в Німеччині на танках M1A1 Abrams.
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