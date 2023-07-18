Украинцы через несколько недель закончат обучение на танках Abrams: что осталось освоить

Украинские военные, которые на базе США в Германии тренируются на танках M1 Abrams, закончат обучение через несколько недель. Об этом сообщает Stars and Stripes.

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14 июля небольшая группа журналистов получила разрешение посетить военную базу США и поговорить с инструкторами, обучающими украинцев.

Как отмечается, обучение на танках M1 Abrams проходят около 200 украинских военных.

"Они хотят знать как можно больше деталей. Они целеустремленны, вдохновлены и поглощены своим делом", — сказал один из инструкторов.

По словам американских инструкторов, скоро украинцы будут готовы использовать Abrams против российских оккупантов.

"Мы продолжаем обучать украинские Вооруженные Силы использованию все более и более совершенных систем вооружений, и продолжаем удивляться тому, как быстро они их осваивают", – сказал официальный представитель Европейского командования США капитан Уильям Спикс.

Ожидается, что примерно через неделю экипажи, которые до этого управляли каждым танком отдельно, перейдут к боевым стрельбам в составе взводов по четыре танка и рот –около 12 танков.

По словам официальных лиц, во время учений они также будут работать в связке с артиллерией, минометами и разведкой.

В течение последних двух недель украинские военные переместятся из учебного центра Графенвер на полигон в Хоэнфельс, где их танки будут оснащены лазерной системой, а роты проведут имитацию боя, в котором противник использует российскую боевую тактику.

Подчеркивается, что после отъезда украинских военных из Германии, их работа с американскими инструкторами не прекратится – будут созданы специальные каналы связи для консультаций в случае возникновения вопросов и проблем.

В начале 2023 года в США пообещали Украине 31 танк Abrams М1А2, они поступят на вооружение только через несколько месяцев.

В мае сообщалось, что 250 украинских танкистов начинают обучение в Германии на танках M1A1 Abrams.

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