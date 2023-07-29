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Немецкие политики из правящей коалиции и оппозиции призвали дать Украине ракеты Taurus

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 17:39
Немецкие политики из правящей коалиции и оппозиции призвали дать Украине ракеты Taurus - Фото
Ракета Taurus (Скриншот видео)

Германия вслед за Великобританией и Францией должна предоставить ВСУ дальнобойніе ракеты, настаивает ряд немецких политиков. Об этом сообщает DW.

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В Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus.

Депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза) Родерих Кизеветтер заявил, что Берлин должен немедленно предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Он отметил, что на вооружении Бундесвера есть 600 ракет Taurus, из которых около 450 не готовы к применению в боевых действиях, но могут быть модернизированы компанией MBDA и подготовлены к отправке в Украину.

Эксперт Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию, Маркус Фабер напомнил, что Вооруженные силы Украины успешно применяют поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow.

По его словам, это свидетельствует о важности такого типа вооружений для Украины.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 — дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – почти 1 млн евро. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества — около 50 кг. Масса заправленной — 1360 кг, пустой — 1080 кг. Предельная дальность полета — не менее 500 км. Может лететь на большие расстояния без GPS, а точность наведения обеспечивается автономной инерциальной навигационной системой, периодически корректируемой в полете по данным радара (сопоставление ландшафта с имеющимися на борту картами местности). На подлете к цели, по данным инерциальной системы, включается инфракрасная головка самонаведения. Имеется несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150.
  • В новом пакете помощи от Германии Gepard с боеприпасами, дымовые снаряды, БПЛА-разведчики.

Читайте также: "У Бундесвера – 600, ноль использовано". Шольцу указали, где сейчас нужнее ракеты Taurus

Наталья Медведева
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