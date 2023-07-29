Немецкие политики из правящей коалиции и оппозиции призвали дать Украине ракеты Taurus
Германия вслед за Великобританией и Францией должна предоставить ВСУ дальнобойніе ракеты, настаивает ряд немецких политиков. Об этом сообщает DW.
В Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus.
Депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза) Родерих Кизеветтер заявил, что Берлин должен немедленно предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Он отметил, что на вооружении Бундесвера есть 600 ракет Taurus, из которых около 450 не готовы к применению в боевых действиях, но могут быть модернизированы компанией MBDA и подготовлены к отправке в Украину.
Эксперт Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию, Маркус Фабер напомнил, что Вооруженные силы Украины успешно применяют поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow.
По его словам, это свидетельствует о важности такого типа вооружений для Украины.
- В новом пакете помощи от Германии Gepard с боеприпасами, дымовые снаряды, БПЛА-разведчики.
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