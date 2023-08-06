У партії Шольца сказали, що з ракетами Taurus буде як із танками Leopard – із запізненням
У однопартійців канцлера Німеччини Олафа Шольца "відчуття дежавю" щодо відмови від передачі ЗСУ далекобійних ракет Taurus: ймовірно, вони будуть поставлені, але, як і танки Leopard, також із запізненням. Про це сказав депутат бундестагу від СДПН Андреас Шварц в інтерв'ю Der Spiegel.
"Як було і з танками, ми відмовляємося передавати потрібну (для наступу. – Ред) зброю, яка, ймовірно, в результаті все одно буде передана", – сказав Шварц.
Депутат сказав, що наступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося, тому що Україна не має домінування в повітрі.
"Залишаються тільки високоточні ракети типу Taurus, які допоможуть ЗСУ ігнорувати російські мінні поля та звільнити свою територію", – сказав Шварц.
Як зазначають медіа, це перший випадок, коли член правлячої Соціал-демократичної партії та однопартієць канцлера Шольца визнав необхідність передачі ЗСУ високоточних крилатих ракет Taurus.
Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.
- За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
- Наприкінці липня у Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus, указу на приклад Великобританії та Франції.
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