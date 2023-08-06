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У партії Шольца сказали, що з ракетами Taurus буде як із танками Leopard – із запізненням

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06.08.2023, 17:55
У партії Шольца сказали, що з ракетами Taurus буде як із танками Leopard – із запізненням - Фото
Крылатая ракета KEPD (TAURUS) (фото — Taurus System)

У однопартійців канцлера Німеччини Олафа Шольца "відчуття дежавю" щодо відмови від передачі ЗСУ далекобійних ракет Taurus: ймовірно, вони будуть поставлені, але, як і танки Leopard, також із запізненням. Про це сказав депутат бундестагу від СДПН Андреас Шварц в інтерв'ю Der Spiegel.

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"Як було і з танками, ми відмовляємося передавати потрібну (для наступу. – Ред) зброю, яка, ймовірно, в результаті все одно буде передана", – сказав Шварц.

Депутат сказав, що наступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося, тому що Україна не має домінування в повітрі.

"Залишаються тільки високоточні ракети типу Taurus, які допоможуть ЗСУ ігнорувати російські мінні поля та звільнити свою територію", – сказав Шварц.

Як зазначають медіа, це перший випадок, коли член правлячої Соціал-демократичної партії та однопартієць канцлера Шольца визнав необхідність передачі ЗСУ високоточних крилатих ракет Taurus.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.
  • За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
  • Наприкінці липня у Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus, указу на приклад Великобританії та Франції.

Читайте також: Пісторіус проти передачі ЗСУ далекобійних ракет Taurus: не бачить "термінової необхідності"

Сергій Бережний
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TaurusНімеччинавійськова допомогаАндреас Шварцракети
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