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Пісторіус проти надання ЗСУ далекобійних ракет Taurus: не бачить "термінової потреби"

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 16:03
Пісторіус проти надання ЗСУ далекобійних ракет Taurus: не бачить
Ракета Taurus (Скриншот відео)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить "термінової потреби" у затвердженні рішення щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це він сказав, відвідуючи німецьку гірничо-піхотну бригаду в Баварії, повідомляє Tagesschau.

Як зазначають журналісти, Пісторіус знову висловився проти постачання Україні Taurus, сказавши, що "побоювання очевидні".

Німецький міністр послався на "спеціальну дальність" системи озброєння 500 км.

Також він наголосив, що США не поставили Україні жодних крилатих ракет, і коли справа дійшла до військової допомоги, Німеччина була "лідером в області протиповітряної оборони, навчання та інженерної бронетехніки".

"Це наш пріоритет номер один, наша основна компетенція", – сказав Пісторіус, зазначивши, що тому він не бачить "невідкладної потреби" у рішенні щодо ракет Taurus.

  • За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня. Проте Пісторіус неодноразово виключав таку можливість.
  • Наприкінці липня у Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus, взявши до прикладу Велику Британію та Францію.

Оксана Житнюк
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Німеччинавійськова допомогаборис пісторіусдалекобійна зброяTaurus
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