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Писториус против передачи ВСУ дальнобойных ракет Taurus: не видит "срочной необходимости"

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 16:03
Писториус против передачи ВСУ дальнобойных ракет Taurus: не видит
Ракета Taurus (Скриншот видео)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит "срочной необходимости" в утверждении решения о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом он сказал, посещая немецкую горно-пехотную бригаду в Баварии, передает Tagesschau.

Как отмечают журналисты, Писториус вновь высказался против поставки Украине Taurus, сказав, что "опасения очевидны".

Немецкий министр сослался на "специальную дальность" системы вооружения в 500 км.

Также он подчеркнул, что США не поставили Украине никаких крылатых ракет, и когда дело дошло до военной помощи, Германия была "лидером в области противовоздушной обороны, обучения и инженерной бронетехники".

"Это наш приоритет номер один, наша основная компетенция", – сказал Писториус, отметив, что поэтому он не видит "неотложной необходимости" в решении относительно ракет Taurus.

  • По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля. Однако Писториус неоднократно исключал такую возможность.
  • В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus, взяв в пример Великобританию и Францию.

Оксана Житнюк
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Германиявоенная помощьборис писториусдальнобойное оружиеTaurus
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