В партии Шольца сказали, что с ракетами Taurus будет как с танками Leopard – с опозданием

У однопартийцев канцлера Германии Олафа Шольца "ощущение дежавю" в отношении отказа от передачи ВСУ дальнобойных ракет Taurus: вероятно, они будут поставлены, но, как и танки Leopard, и тоже с опозданием. Об этом сказал депутат бундестага от СДПГ Андреас Шварц в интервью Der Spiegel.

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"Как было и с танками, мы отказываемся передавать нужное (для наступления. – Ред) оружие, которое, вероятно, в итоге все равно будет переданео", – сказал Шварц.

Депутат сказал, что наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось, потому что у Украины нет доминирования в воздухе.

"Остаются только высокоточные ракеты типа Taurus, которые помогут ВСУ игнорировать российские минные поля и освободить свою территорию", – сказал Шварц.

Как отмечают медиа, это первый случай, когда член правящей Социал-демократической партии и однопартиец канцлера Шольца признал необходимость передачи ВСУ высокоточных крылатых ракет Taurus.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. В базовой модели KEPD-350 есть тандемная бетонобойная боевая часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.



Больше об этих ракетах LIGA.net писала . Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. В базовой модели KEPD-350 есть тандемная бетонобойная боевая часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.Больше об этих ракетахписала здесь

По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus, указа на пример Великобритании и Франции.

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