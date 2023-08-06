В партии Шольца сказали, что с ракетами Taurus будет как с танками Leopard – с опозданием
У однопартийцев канцлера Германии Олафа Шольца "ощущение дежавю" в отношении отказа от передачи ВСУ дальнобойных ракет Taurus: вероятно, они будут поставлены, но, как и танки Leopard, и тоже с опозданием. Об этом сказал депутат бундестага от СДПГ Андреас Шварц в интервью Der Spiegel.
"Как было и с танками, мы отказываемся передавать нужное (для наступления. – Ред) оружие, которое, вероятно, в итоге все равно будет переданео", – сказал Шварц.
Депутат сказал, что наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось, потому что у Украины нет доминирования в воздухе.
"Остаются только высокоточные ракеты типа Taurus, которые помогут ВСУ игнорировать российские минные поля и освободить свою территорию", – сказал Шварц.
Как отмечают медиа, это первый случай, когда член правящей Социал-демократической партии и однопартиец канцлера Шольца признал необходимость передачи ВСУ высокоточных крылатых ракет Taurus.
Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
- По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
- В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus, указа на пример Великобритании и Франции.
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