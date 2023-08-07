Нардеп від СН: У Бундестазі є консенсус щодо передачі Україні ракет Taurus. Б'ють на 500 км
Народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв заявив, що у Бундестазі нібито досягли згоди щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Про це він написав у Facebook.
За його словами, колеги з німецького парламенту повідомили, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо надання Силам оборони далекобійних ракет.
Він зазначив, що це озброєння б'є на 500 кілометрів і здатне накривати всі тимчасово окуповані території, включно з південним берегом Криму.
"Довгий час ми працювали з німецькими парламентаріями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла. Чекаємо на офіційне рішення", — заявив Чернєв.
До керівної коаліції ФРН входять Соціал-демократична партія Німеччини, Партія зелених та Вільна демократична партія.
Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.
- За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
- Наприкінці липня у Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus, за прикладом Великої Британії та Франції.
- У партії Шольца сказали, що з ракетами Taurus буде як із танками Leopard – із запізненням.
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