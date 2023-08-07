Нардеп від СН: У Бундестазі є консенсус щодо передачі Україні ракет Taurus. Б'ють на 500 км

Народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв заявив, що у Бундестазі нібито досягли згоди щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Про це він написав у Facebook.

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За його словами, колеги з німецького парламенту повідомили, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо надання Силам оборони далекобійних ракет.

Він зазначив, що це озброєння б'є на 500 кілометрів і здатне накривати всі тимчасово окуповані території, включно з південним берегом Криму.

"Довгий час ми працювали з німецькими парламентаріями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла. Чекаємо на офіційне рішення", — заявив Чернєв.

До керівної коаліції ФРН входять Соціал-демократична партія Німеччини, Партія зелених та Вільна демократична партія.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.



Більше про ці ракети LIGA.net писала . Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.Більше про ці ракетиписала тут

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.

Наприкінці липня у Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus, за прикладом Великої Британії та Франції.

У партії Шольца сказали, що з ракетами Taurus буде як із танками Leopard – із запізненням.

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