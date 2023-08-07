Нардеп от СН: В Бундестаге есть консенсус на передачу Украине ракет Taurus. Бьют на 500 км
Народный депутат от Слуги народа Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия насчет передачи Украине крылатых ракет Taurus. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, коллеги из немецкого парламента сообщили, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса насчет передачи Силам обороны дальнобойных ракет.
Он отметил, что данное вооружение бьет на 500 километров и способно накрывать все временно оккупированные территории, включая южный берег Крыма.
"Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся. Ждем официального решения", — заявил Чернев.
В правящую коалицию ФРГ входят Социал-демократическая партия Германии, Партия зеленых и Свободная демократическая партия.
Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
- По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
- В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus, по примеру Великобритании и Франции.
- В партии Шольца сказали, что с ракетами Taurus будет как с танками Leopard – с опозданием.
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