Нардеп от СН: В Бундестаге есть консенсус на передачу Украине ракет Taurus. Бьют на 500 км

Народный депутат от Слуги народа Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия насчет передачи Украине крылатых ракет Taurus. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, коллеги из немецкого парламента сообщили, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса насчет передачи Силам обороны дальнобойных ракет.

Он отметил, что данное вооружение бьет на 500 километров и способно накрывать все временно оккупированные территории, включая южный берег Крыма.

"Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся. Ждем официального решения", — заявил Чернев.

В правящую коалицию ФРГ входят Социал-демократическая партия Германии, Партия зеленых и Свободная демократическая партия.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. В базовой модели KEPD-350 есть тандемная бетонобойная боевая часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.



Больше об этих ракетах LIGA.net писала . Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. В базовой модели KEPD-350 есть тандемная бетонобойная боевая часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.Больше об этих ракетахписала здесь

По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus, по примеру Великобритании и Франции.

В партии Шольца сказали, что с ракетами Taurus будет как с танками Leopard – с опозданием.

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