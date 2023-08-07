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Нардеп от СН: В Бундестаге есть консенсус на передачу Украине ракет Taurus. Бьют на 500 км

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 12:44
Нардеп от СН: В Бундестаге есть консенсус на передачу Украине ракет Taurus. Бьют на 500 км - Фото
Ракета Taurus (Фото: MBDA Deutchland)

Народный депутат от Слуги народа Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия насчет передачи Украине крылатых ракет Taurus. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, коллеги из немецкого парламента сообщили, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса насчет передачи Силам обороны дальнобойных ракет. 

Он отметил, что данное вооружение бьет на 500 километров и способно накрывать все временно оккупированные территории, включая южный берег Крыма. 

"Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся. Ждем официального решения", — заявил Чернев.

В правящую коалицию ФРГ входят Социал-демократическая партия Германии, Партия зеленых и Свободная демократическая партия. 

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. В базовой модели KEPD-350 есть тандемная бетонобойная боевая часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
  • По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
  • В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus, по примеру Великобритании и Франции.
  • В партии Шольца сказали, что с ракетами Taurus будет как с танками Leopard – с опозданием. 

Читайте также: Писториус против передачи ВСУ дальнобойных ракет Taurus: не видит "срочной необходимости"

Дмитрий Гриниченко
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Германиявойнабундестагвоенная помощьЕгор ЧерневTaurus
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