Берлин обсуждает с MBDA поставку Украине модифицированных крылатых ракет Taurus – Reuters

Правительство Германии ведет переговоры с производителем вооружений MBDA о поставке модифицированных крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Германии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Киев просит Берлин о предоставлении ему ракет Taurus с дальностью более 500 км. Германия долгое время отказывалась из опасений, что Taurus потенциально могут быть использованы по целям на территории России.

По мнению экспертов, технически ограничить дальность полета крылатой ракеты Taurus очень просто.

Как сообщается, переговоры между правительством Германии и MBDA сосредоточены на модификации ограниченной дальности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет любой ценой предотвратить любые атаки Украины на российскую территорию.

По сообщениям СМИ, немецкие военные имеют на вооружении около 600 ракет Taurus, из них около 150 готовых к использованию. Испания и Южная Корея также используют Taurus.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.

По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus по примеру Великобритании и Франции.

7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.

10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято в скором времени.

Читайте также: В партии Шольца сказали, что с ракетами Taurus будет, как с танками Leopard, – с опозданием

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.