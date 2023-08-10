RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Німеччина може незабаром прийняти рішення щодо далекобійних Taurus для ЗСУ – t-online

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 17:27
Німеччина може незабаром прийняти рішення щодо далекобійних Taurus для ЗСУ – t-online - Фото
Ракета Taurus (Скриншот з відео)

Рішення щодо постачання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus може бути прийняте найближчим часом, заявляє німецьке видання t-online з посиланням на власні джерела.

Уряд ФРН має намір оголосити про постачання в Україну Taurus "незабаром", наразі уряд працює над рішенням із США, повідомили ЗМІ представники Соціал-демократичної партії Німеччини.

Повітряні сили також дали "зелене світло" на постачання Taurus, пише медіа, посилаючись на інформацію з керівних партій Німеччини.

Минулого тижня офіс канцлера доручив Міноборони ФРН подати шаблон, який узагальнює найважливіші факти про Taurus: наявність у німецьких збройних силах, ризики, їх ефективність, пише видання. 

Ці дії можуть призвести до "подвійного постачання" крилатих ракет Taurus і американських ракет ATACMS, стверджує медіа.

Передумовою для того, щоб канцлер погодився на передання нових систем озброєння для України, є скоординовані дії, особливо зі США, підтвердили t-online кілька представників СДПН.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.
  • За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
  • Наприкінці липня у Німеччині кілька політиків закликали уряд постачити Україні ракети Taurus, за прикладом Великої Британії та Франції.
  • 7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що у Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.

Читайте також: У партії Шольца сказали, що з ракетами Taurus буде, як із танками Leopard, – із запізненням

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаНімеччинавійськова допомогадалекобійні ракетиTaurus
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 