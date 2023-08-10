Німеччина може незабаром прийняти рішення щодо далекобійних Taurus для ЗСУ – t-online
Рішення щодо постачання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus може бути прийняте найближчим часом, заявляє німецьке видання t-online з посиланням на власні джерела.
Уряд ФРН має намір оголосити про постачання в Україну Taurus "незабаром", наразі уряд працює над рішенням із США, повідомили ЗМІ представники Соціал-демократичної партії Німеччини.
Повітряні сили також дали "зелене світло" на постачання Taurus, пише медіа, посилаючись на інформацію з керівних партій Німеччини.
Минулого тижня офіс канцлера доручив Міноборони ФРН подати шаблон, який узагальнює найважливіші факти про Taurus: наявність у німецьких збройних силах, ризики, їх ефективність, пише видання.
Ці дії можуть призвести до "подвійного постачання" крилатих ракет Taurus і американських ракет ATACMS, стверджує медіа.
Передумовою для того, щоб канцлер погодився на передання нових систем озброєння для України, є скоординовані дії, особливо зі США, підтвердили t-online кілька представників СДПН.
Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.
- За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
- Наприкінці липня у Німеччині кілька політиків закликали уряд постачити Україні ракети Taurus, за прикладом Великої Британії та Франції.
- 7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що у Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.
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