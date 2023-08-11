Начальник авиации ВСУ: Получив F-16, Украина сможет бить AGM-84 по флоту россиян с воздуха

Получив американские истребители F-16, Украина сможет бить дозвуковыми противокорабельными ракетами AGM-84 Harpoon с воздуха на большее расстояние, чем с наземных систем. Об этом рассказал The Washington Post бригадный генерал, начальник авиации Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

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WP пишет с его слов, что украинцы "смогут развернуть предоставленные Великобританией противокорабельные ракеты "Гарпун" с F-16 — такой возможности у Киева сейчас нет — для поражения российского флота, который регулярно запускает ракеты из Черного моря".

Голубцов добавил, что F-16 оснащены "мощным" радаром, который позволит украинским летчикам идентифицировать больше целей и лучше противостоять вражеским самолетам, ракетам и беспилотникам, чем они способны делать это сейчас на "советском" авиапарке с МиГ-29 и Су-27.

Он также отметил, что высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые США передают Украине с прошлого года, также будут запускаться с F-16.

"Они уже адаптированы для использования на МиГ-29, но из-за отсутствия системы прицеливания их эффективность существенно ограничена", — добавил глава воздушного командования "Центр" ВС Украины.

Издание напомнило, что нынешние истребители Украины имеют полуактивные самонаводящиеся боеголовки, что означает, что летчик должен "вести" ракету аж до цели, что очень опасно: все это время самолет не может маневрировать и является удобной мишенью для врага.

Издание пишет, что администрация США рассматривает поставки F-16 ВСУ как инструмент, который не изменит ситуацию на поле боя здесь и сейчас, а, скорее, сыграет роль в превращении Украины в хорошо вооруженную региональную державу, способную эффективно сдерживать Россию.

WP сообщила 11 августа 2023 года, что боевая подготовка всего шести летчиков ВСУ на F-16 начнется якобы лишь с 2024-го.

Reuters пишет, что Берлин обсуждает с MBDA поставку Украине модифицированных крылатых ракет Taurus.

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