UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Начальник авиации ВСУ: Получив F-16, Украина сможет бить AGM-84 по флоту россиян с воздуха

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 13:55
Начальник авиации ВСУ: Получив F-16, Украина сможет бить AGM-84 по флоту россиян с воздуха - Фото
Ракета AGM-84 Harpoon (фото — Juan Sebastian Sua, US Navy)

Получив американские истребители F-16, Украина сможет бить дозвуковыми противокорабельными ракетами AGM-84 Harpoon с воздуха на большее расстояние, чем с наземных систем. Об этом рассказал The Washington Post бригадный генерал, начальник авиации Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

WP пишет с его слов, что украинцы "смогут развернуть предоставленные Великобританией противокорабельные ракеты "Гарпун" с F-16 — такой возможности у Киева сейчас нет — для поражения российского флота, который регулярно запускает ракеты из Черного моря".

Голубцов добавил, что F-16 оснащены "мощным" радаром, который позволит украинским летчикам идентифицировать больше целей и лучше противостоять вражеским самолетам, ракетам и беспилотникам, чем они способны делать это сейчас на "советском" авиапарке с МиГ-29 и Су-27.

Он также отметил, что высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые США передают Украине с прошлого года, также будут запускаться с F-16.

"Они уже адаптированы для использования на МиГ-29, но из-за отсутствия системы прицеливания их эффективность существенно ограничена", — добавил глава воздушного командования "Центр" ВС Украины.

Издание напомнило, что нынешние истребители Украины имеют полуактивные самонаводящиеся боеголовки, что означает, что летчик должен "вести" ракету аж до цели, что очень опасно: все это время самолет не может маневрировать и является удобной мишенью для врага.

Издание пишет, что администрация США рассматривает поставки F-16 ВСУ как инструмент, который не изменит ситуацию на поле боя здесь и сейчас, а, скорее, сыграет роль в превращении Украины в хорошо вооруженную региональную державу, способную эффективно сдерживать Россию.

  • WP сообщила 11 августа 2023 года, что боевая подготовка всего шести летчиков ВСУ на F-16 начнется якобы лишь с 2024-го.
  • Reuters пишет, что Берлин обсуждает с MBDA поставку Украине модифицированных крылатых ракет Taurus.
  • Почитайте наш разбор о ситуации в Черном море: Было 12:1, стало 4:1.

Смотрите видео: Украинский МиГ-29 бьет оккупантов ракетами AGM-88, HIMARS "зажег" на южном фронте

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаистребительвоенная помощьсоюзникиf-16harpoonAGM-88HARMСергей ГолубцовAGM-84
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 