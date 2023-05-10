UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Олещук показал американскую ракету HARM на украинских самолетах – фото

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 17:17
Олещук показал американскую ракету HARM на украинских самолетах – фото - Фото
Николай Олещук (скриншот из видео)

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал фото американских ракет HARM с "посланием" для российских оккупантов, которыми снаряжены украинские военные самолеты.

Генерал рассказал, что на одном из оперативных аэродромов встретился с боевыми пилотами и поблагодарил за титаническую работу, которую они ежедневно выполняют в небе над Украиной.

"Обсудили все срочные проблемы, перспективные вопросы. По доброй традиции подписал оккупантам американскую противорадиолокационную ракету HARM! Мое послание частично подлежит цензуре, но, надеюсь, они его прочитали полностью, возможно, не все", – отметил Олещук.

Командующий Воздушными силами также выразил уверенность, что через некоторое время эти американские ракеты украинские защитники будут подписывать уже на американских истребителях.

СПРАВКА. HARM – американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета с дальностью свыше 100 км и до 300 км в зависимости от модификаций и условий применения. Способна наводиться на высокочастотные радиолокационные станции. Менее уязвима к традиционным видам помех типа отключения РЛС при обнаружении запуска ракеты. Ракета HARM вычисляет расположение цели и способна поразить ее, даже если РЛС была выключена.
  • 2 ноября 2022 года Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинская авиация ежедневно атакует вражеские средства ПВО ракетами HARM.

Читайте также: Олещук показал американские ракеты на украинских Су-25 – фото

Олег Васьків
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракеты воздушные силы Николай Олещук HARM
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 