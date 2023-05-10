Олещук показал американскую ракету HARM на украинских самолетах – фото
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал фото американских ракет HARM с "посланием" для российских оккупантов, которыми снаряжены украинские военные самолеты.
Генерал рассказал, что на одном из оперативных аэродромов встретился с боевыми пилотами и поблагодарил за титаническую работу, которую они ежедневно выполняют в небе над Украиной.
"Обсудили все срочные проблемы, перспективные вопросы. По доброй традиции подписал оккупантам американскую противорадиолокационную ракету HARM! Мое послание частично подлежит цензуре, но, надеюсь, они его прочитали полностью, возможно, не все", – отметил Олещук.
Командующий Воздушными силами также выразил уверенность, что через некоторое время эти американские ракеты украинские защитники будут подписывать уже на американских истребителях.
- 2 ноября 2022 года Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинская авиация ежедневно атакует вражеские средства ПВО ракетами HARM.
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