"Русня, гореть вам в аду". Олещук показал американские ракеты на украинских Су-25 – фото

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал фото ракет с "посланием" для российских оккупантов, которыми снаряжены украинские фронтовые штурмовики Су-25.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На фотографиях можно увидеть надписи: "За детишек Умани и уманчан", а также "Русня, за ваши преступления гореть вам в аду".

В свою очередь, аналитики OSINT проинформировали, что на фото можно увидеть Су-25, вооруженный американскими ракетами Zuni, передачу которых США анонсировали в январе 2023 года.

Ukrainian Su-25 armed with US-supplied Zuni 5-inch Folding-Fin Aircraft Rockets (FFAR) pic.twitter.com/yrwzWZlv44 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 1, 2023

СПРАВКА. Zuni – ракета, разработанная в 50-х годах инженерами Станции авиационного вооружения ВМС США. Zuni активно применяли в военных кампаниях 1960-1970 годов. Для запуска ракеты используется контейнер с четырьмя направляющими LAU-10. В 1960–1970-х в качестве носителей неуправляемых ракет американская армия использовала вертолет Super Cobra, штурмовик Thunderbolt II и истребитель F-16.

21 апреля 2023 Олещук проинформировал, что первый ЗРК Patriot уже несет боевое дежурство в Украине.

27 апреля командующий Воздушными силами показал второй дивизион зенитно-ракетного комплекса Patriot, заступивший на боевое дежурство в Украине.

Читайте также: США представили ракеты, способные менять форму в воздухе – видео

Олег Васьків

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.