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"Русня, гореть вам в аду". Олещук показал американские ракеты на украинских Су-25 – фото

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 10:38
Николай Олещук (Скриншот с видео)

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал фото ракет с "посланием" для российских оккупантов, которыми снаряжены украинские фронтовые штурмовики Су-25.

На фотографиях можно увидеть надписи: "За детишек Умани и уманчан", а также "Русня, за ваши преступления гореть вам в аду".

В свою очередь, аналитики OSINT проинформировали, что на фото можно увидеть Су-25, вооруженный американскими ракетами Zuni, передачу которых США анонсировали в январе 2023 года.

СПРАВКА. Zuni – ракета, разработанная в 50-х годах инженерами Станции авиационного вооружения ВМС США. Zuni активно применяли в военных кампаниях 1960-1970 годов. Для запуска ракеты используется контейнер с четырьмя направляющими LAU-10. В 1960–1970-х в качестве носителей неуправляемых ракет американская армия использовала вертолет Super Cobra, штурмовик Thunderbolt II и истребитель F-16.
  • 21 апреля 2023 Олещук проинформировал, что первый ЗРК Patriot уже несет боевое дежурство в Украине.
  • 27 апреля командующий Воздушными силами показал второй дивизион зенитно-ракетного комплекса Patriot, заступивший на боевое дежурство в Украине.

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Олег Васьків
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война воздушные силы всу су-25 Николай Олещук ракеты Zuni
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