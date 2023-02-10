Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму – The Times

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по временно оккупированному Россией Крыму. Об этом сообщает The Times.

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Как отмечается, после того как премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине дальнобойные ракеты, началось обсуждение, какие именно это будут боеприпасы – противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadow класса "воздух-земля".

The Times напомнила о словах Зеленского, что оружие большей дальности западных союзников нанесет удар "вглубь оккупированных территорий".

Источники в украинской обороне подтвердили The Times, что Киев будет готов использовать дальнобойные ракеты для ударов по Крыму.

8 февраля официальный Лондон объявил, что предложит "возможности большей дальности" для Сил обороны.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что уже известно, какое дальнобойное оружие Украина получит от Великобритании, однако об этом объявят партнеры – возможно, во время очередной встречи в формате "Рамштайн" 14 февраля.

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Наталія Медведєва

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