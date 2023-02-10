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Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму – The Times

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 08:16
Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму – The Times - Фото
Ракетная система Harpoon (Фото: flickr/U.S. Pacific Fleet)

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по временно оккупированному Россией Крыму. Об этом сообщает The Times.

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Как отмечается, после того как премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине дальнобойные ракеты, началось обсуждение, какие именно это будут боеприпасы – противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadow класса "воздух-земля".

The Times напомнила о словах Зеленского, что оружие большей дальности западных союзников нанесет удар "вглубь оккупированных территорий".

Источники в украинской обороне подтвердили The Times, что Киев будет готов использовать дальнобойные ракеты для ударов по Крыму.

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Наталія Медведєва
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война Крым военная помощь harpoon дальнобойное оружие
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