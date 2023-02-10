Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму – The Times
Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по временно оккупированному Россией Крыму. Об этом сообщает The Times.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечается, после того как премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине дальнобойные ракеты, началось обсуждение, какие именно это будут боеприпасы – противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadow класса "воздух-земля".
The Times напомнила о словах Зеленского, что оружие большей дальности западных союзников нанесет удар "вглубь оккупированных территорий".
Источники в украинской обороне подтвердили The Times, что Киев будет готов использовать дальнобойные ракеты для ударов по Крыму.
- 8 февраля официальный Лондон объявил, что предложит "возможности большей дальности" для Сил обороны.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что уже известно, какое дальнобойное оружие Украина получит от Великобритании, однако об этом объявят партнеры – возможно, во время очередной встречи в формате "Рамштайн" 14 февраля.
Читайте также: Ракеты и самолеты. Внезапный визит Зеленского в Лондон: все подробности
Комментарии