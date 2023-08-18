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У Байдена підтвердили: ЗСУ отримають винищувачі F-16 після закінчення навчання льотчиків

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18.08.2023, 16:32
У Байдена підтвердили: ЗСУ отримають винищувачі F-16 після закінчення навчання льотчиків - Фото
Джейк Салліван (Фото: EPA)

Повітряні сили отримають винищувачі F-16 після закінчення навчання льотчиків. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, цитує його The Guardian.

За його словами, за навчанням українських льотчиків буде передання F-16 до країни.

Він зазначив, що цього тижня державний секретар США Ентоні Блінкен формалізував процедуру своїм колегам у Європі.

"Після завершення цього навчання США будуть готові у консультації з Конгресом затвердити третю сторону", — сказав Салліван.

Президент США Джо Байден схвалив програми підготовки союзними країнами українських льотчиків на F-16 ще у травні. З того часу тема навчання затягувалася. Вашингтон поки що не дає згоди на навчання українських льотчиків на американських авіабазах.

Читайте також: Україна отримає винищувачі F-16 одразу після навчання льотчиків: є дозвіл від США — Reuters

Дмитро Гриниченко
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