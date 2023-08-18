У Байдена підтвердили: ЗСУ отримають винищувачі F-16 після закінчення навчання льотчиків
Повітряні сили отримають винищувачі F-16 після закінчення навчання льотчиків. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, цитує його The Guardian.
За його словами, за навчанням українських льотчиків буде передання F-16 до країни.
Він зазначив, що цього тижня державний секретар США Ентоні Блінкен формалізував процедуру своїм колегам у Європі.
"Після завершення цього навчання США будуть готові у консультації з Конгресом затвердити третю сторону", — сказав Салліван.
Президент США Джо Байден схвалив програми підготовки союзними країнами українських льотчиків на F-16 ще у травні. З того часу тема навчання затягувалася. Вашингтон поки що не дає згоди на навчання українських льотчиків на американських авіабазах.
- У середині літа-2023 у Пентагоні заявили, що нинішні умови на війні "неідеальні" для використання F-16 у рамках контрнаступу, оскільки в окупантів "все ще є ППО".
- F-16, які посилять ППО/ПРО України та дадуть змогу ефективніше працювати по окупованих територіях, будуть нескоро – не для нинішнього контрнаступу – і спочатку не у великій кількості.
- Україна розраховує на кількадесят літаків: потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) F-16.
- Радник міністра оборони Юрій Сак вважає, що росіяни налякані тим, що Україна отримає F-16.
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