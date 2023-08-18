У Байдена підтвердили: ЗСУ отримають винищувачі F-16 після закінчення навчання льотчиків

Повітряні сили отримають винищувачі F-16 після закінчення навчання льотчиків. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, цитує його The Guardian.

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За його словами, за навчанням українських льотчиків буде передання F-16 до країни.

Він зазначив, що цього тижня державний секретар США Ентоні Блінкен формалізував процедуру своїм колегам у Європі.

"Після завершення цього навчання США будуть готові у консультації з Конгресом затвердити третю сторону", — сказав Салліван.

Президент США Джо Байден схвалив програми підготовки союзними країнами українських льотчиків на F-16 ще у травні. З того часу тема навчання затягувалася. Вашингтон поки що не дає згоди на навчання українських льотчиків на американських авіабазах.

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