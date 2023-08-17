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Радник Резнікова: Росіяни налякані тим, що Україна отримає F-16

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 12:32
Радник Резнікова: Росіяни налякані тим, що Україна отримає F-16 - Фото
Юрій Сак (скриншот)

Постійні спроби Росії "зловити" ракетними та дроновими ударами по тилах України бомбардувальний парк Су-24, льотний склад Повітряних сил, а також вивести з ладу аеродроми показують, що противник розуміє: після отримання ЗСУ винищувачів F-16 для нього все ускладниться у цій війні. Так вважає радник міністра оборони Юрій Сак, про що він сказав Financial Times.

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Удари РФ по українських авіабазах "демонструють, що росіяни налякані перспективою того, що Україна отримає F-16".

"Бо вони знають, що це значно допоможе Україні перемогти швидше", – сказав він.

Повітряні сили переміщують Су-24 із ракетами Storm Shadow/SCALP-EG кожні 24 години, щоб захиститися від ударів росіян. Це французько-британська дозвукова авіаракета середньої дальності (до 250 км в експортному варіанті і до 560 км на малій висоті — для армій Франції та Британії) для подолання систем ППО та знищення важливих стаціонарних та нерухомих цілей, включно з бункерами.

Сак закликав західних союзників прискорити узгоджене навчання українських льотчиків та постачання F-16, а також повідомив, що для захисту території країни потрібно більше систем ППО.

Читайте також: Пентагон запитали, чи допомогли б F-16 з контрнаступом. Відповідь генерала: Умови неідеальні

Євген Пилипенко
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війнавійськова допомогаавіаціянавчанняппоF-16Юрій Сак
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