Радник Резнікова: Росіяни налякані тим, що Україна отримає F-16
Постійні спроби Росії "зловити" ракетними та дроновими ударами по тилах України бомбардувальний парк Су-24, льотний склад Повітряних сил, а також вивести з ладу аеродроми показують, що противник розуміє: після отримання ЗСУ винищувачів F-16 для нього все ускладниться у цій війні. Так вважає радник міністра оборони Юрій Сак, про що він сказав Financial Times.
Удари РФ по українських авіабазах "демонструють, що росіяни налякані перспективою того, що Україна отримає F-16".
"Бо вони знають, що це значно допоможе Україні перемогти швидше", – сказав він.
Сак закликав західних союзників прискорити узгоджене навчання українських льотчиків та постачання F-16, а також повідомив, що для захисту території країни потрібно більше систем ППО.
- Винищувачі F-16, які посилять ППО/ПРО України та дадуть змогу ефективніше працювати по окупованих територіях, будуть нескоро – не для нинішнього контрнаступу – і спочатку не у великій кількості.
- Україна розраховує на кілька десятків літаків.
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