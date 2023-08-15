Вночі 15 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет Х-101/555 російськими стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС із району Каспійського моря та з Ту-22М3 з Ростовської області. Незабаром після четвертої ранку в Дніпрі прогриміли вибухи.

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03:07. Попередньо – зафіксовано пуски. Кількість ракет невідома.

04:03. Тривога накрила всю Україну.

04:16-04:19. Працює протиповітряна оборона у Дніпрі. Спалахи та вибухи. Вже п'ять, повідомив журналіст LIGA.net у місті.

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04:20. Моніторингові канали повідомили, що по Дніпру окупанти "відпрацювали" нібито також і балістичними ракетами. Повітряні сили з цього приводу поки що мовчать.

04:30. У Запоріжжі вибухи. Ймовірно, "традиційний" обстріл із ЗРК С-300, перероблених для ударів по наземних об'єктах.

04:34. Пуски ракет з Ту-22М3 в районі Міллєрово в Ростовській області РФ – чи РЕБ-імітація пусків..

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ДОВІДКА. Після розпаду СРСР в Україні залишилося 19 надзвукових Ту-160 (авіабаза "Прилуки") та 21 турбогвинтовий Ту-95МС (авіабаза "Узин"). 1999-го вісім Ту-160 тодішній уряд віддав РФ "за газ", ще дев'ять ракетоносців фізично розпилили, а один залишили в Полтаві в музеї авіації. Рівно за 22 роки до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 23 лютого 2000-го, остання закінчила передавати РФ крилаті ракети (близько 600) і свої бомбардувальники: їх перебазували до Енгельса, звідки зараз вони злітають і бомбардують Україну. Офіційно Москва . Після розпаду СРСР в Україні залишилося 19 надзвукових Ту-160 (авіабаза "Прилуки") та 21 турбогвинтовий Ту-95МС (авіабаза "Узин"). 1999-го вісім Ту-160 тодішній уряд віддав РФ "за газ", ще дев'ять ракетоносців фізично розпилили, а один залишили в Полтаві в музеї авіації. Рівно за 22 роки до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 23 лютого 2000-го, остання закінчила передавати РФ крилаті ракети (близько 600) і свої бомбардувальники: їх перебазували до Енгельса, звідки зараз вони злітають і бомбардують Україну. Офіційно Москва списала за це та деяке аеродромне обладнання Києву близько $285 млн "боргів за газ". Угоду про передачу "тушок" підписали в Ялті восени 1999-го за президента Леоніда Кучми та його російського колегу Бориса Єльцина. Підписи глав урядів поставили прем'єри Валерій Пустовойтенко та Володимир Путін

Поки немає офіційної інформації про результати атаки та протидії їй, почитайте, як українська ракета вбила полковника окупантів у санаторії на Азові (за словами z-пропагандистів, інформація вимагає підтвердження).

Вночі 6 серпня 2023 року Росія вдарила ракетами Х-555 з Ту-95 авіабазою на заході, вибухи були й під Черкасами.

Отримавши американські винищувачі F-16, Україна зможе бити ПКР AGM-84 Harpoon по флоту росіян у Чорному та Азовському морях, повідомив начальник авіації ПС ЗСУ Голубцов.

Але WP повідомила 11 серпня, що бойова підготовка всього шести льотчиків ЗСУ на F-16 розпочнеться нібито лише з 2024-го.

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