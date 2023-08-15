Новини | Росія запустила крилаті ракети з бомбардувальників. Вибухи у Дніпрі – працює ППО
Вночі 15 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет Х-101/555 російськими стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС із району Каспійського моря та з Ту-22М3 з Ростовської області. Незабаром після четвертої ранку в Дніпрі прогриміли вибухи.
03:07. Попередньо – зафіксовано пуски. Кількість ракет невідома.
04:03. Тривога накрила всю Україну.
04:16-04:19. Працює протиповітряна оборона у Дніпрі. Спалахи та вибухи. Вже п'ять, повідомив журналіст LIGA.net у місті.
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04:20. Моніторингові канали повідомили, що по Дніпру окупанти "відпрацювали" нібито також і балістичними ракетами. Повітряні сили з цього приводу поки що мовчать.
04:30. У Запоріжжі вибухи. Ймовірно, "традиційний" обстріл із ЗРК С-300, перероблених для ударів по наземних об'єктах.
04:34. Пуски ракет з Ту-22М3 в районі Міллєрово в Ростовській області РФ – чи РЕБ-імітація пусків..
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Поки немає офіційної інформації про результати атаки та протидії їй, почитайте, як українська ракета вбила полковника окупантів у санаторії на Азові (за словами z-пропагандистів, інформація вимагає підтвердження).
- Вночі 6 серпня 2023 року Росія вдарила ракетами Х-555 з Ту-95 авіабазою на заході, вибухи були й під Черкасами.
- Отримавши американські винищувачі F-16, Україна зможе бити ПКР AGM-84 Harpoon по флоту росіян у Чорному та Азовському морях, повідомив начальник авіації ПС ЗСУ Голубцов.
- Але WP повідомила 11 серпня, що бойова підготовка всього шести льотчиків ЗСУ на F-16 розпочнеться нібито лише з 2024-го.
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