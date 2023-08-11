Вранці Росія вдарила чотирма Кинджалами: збито один, три прильоти біля аеродрому Коломия — ЗСУ

Російські окупанти вдарили по Україні чотирма ракетами "Кинджал" під час ранкової атаки 11 серпня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що близько 10:00 чотири винищувачі МіГ-31К запустили "Кинджали" по Україні — пуски здійснювалися з території Тульської та Липецької областей РФ.

Ракети заходили в Україну з північного напрямку та летіли в район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

Одну ціль вдалося збити на Київщині, інші вдарили неподалік аеродрому. Вражено об'єкти цивільної інфраструктури, одна ракета влучила в житловий сектор.

За даними місцевої влади, внаслідок удару загинула дитина, є поранені.

Раніше вибухи пролунали у Києві, військова адміністрація повідомила про роботу ППО та збиття ракет "Кинджал". Також під удар потрапили Хмельницький та Вінницька область.

Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами" здебільшого по авіабазі у Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.

Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.

У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої ракетної атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.

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