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Вранці Росія вдарила чотирма Кинджалами: збито один, три прильоти біля аеродрому Коломия — ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 14:27
Вранці Росія вдарила чотирма Кинджалами: збито один, три прильоти біля аеродрому Коломия — ЗСУ - Фото
Винищувач МіГ-31К (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти вдарили по Україні чотирма ракетами "Кинджал" під час ранкової атаки 11 серпня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що близько 10:00 чотири винищувачі МіГ-31К запустили "Кинджали" по Україні — пуски здійснювалися з території Тульської та Липецької областей РФ.

Ракети заходили в Україну з північного напрямку та летіли в район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

Одну ціль вдалося збити на Київщині, інші вдарили неподалік аеродрому. Вражено об'єкти цивільної інфраструктури, одна ракета влучила в житловий сектор.

За даними місцевої влади, внаслідок удару загинула дитина, є поранені.

Раніше вибухи пролунали у Києві, військова адміністрація повідомила про роботу ППО та збиття ракет "Кинджал". Також під удар потрапили Хмельницький та Вінницька область.

Читайте також: ГУР: Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі, щоб втягнути її у війну

Дмитро Гриниченко
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