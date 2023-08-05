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Атака "Кинджалами" і "Калібрами": Зеленський повідомив про удар росіян по Мотор Січі видео

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05.08.2023, 21:24
Відео: Офіс президента
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Під час масованої ракетної атаки 5 серпня росіяни вдарили зокрема по запорізькій Мотор Січі. Частину з російських "Кинджалів" і "Калібрів" вдалось збити силам протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

О 19:43, під час масованої ракетної атаки Запорізька ОВА повідомила, що РФ завдала ракетного удару по околицях Запоріжжя. На місці було займання, але обійшлось без постраждалих.

Зеленський повідомив, що РФ била сьогодні "Кинджалами" і "Калібрами" по Мотор Січі і по Хмельницькій області.

"Частина ракет збита, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони", – сказав Зеленський.

  • 21 липня представник ГУР Юсов повідомив, що в РФ продовжують виробляти ракети, але це вже зовсім не ті обсяги, що були раніше, і наразі РФ не здатна компенсувати вже витрачений ракетний потенціал.
  • Повітряні сили прогнозують, що під час майбутнього опалювального сезону Росія зосередиться на атаках української території дронами, а не ракетами.

Читайте також: Плата за газ. Росія обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х – Схеми

Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийвійнаобстрілМотор Січппоракетний удар
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