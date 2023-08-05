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Атака "Кинжалами" и "Калибрами": Зеленский сообщил об ударе россиян по Мотор Сичи видео

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05.08.2023, 21:24
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Во время массированной ракетной атаки 5 августа россияне ударили в том числе по запорожской Мотор Сичи. Часть из российских "Кинжалов" и "Калибров" удалось сбить силам противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

В 19:43, во время массированной ракетной атаки Запорожская ОВА сообщила, что РФ нанесла ракетный удар по окрестностям Запорожья. На месте было возгорание, но обошлось без пострадавших.

Зеленский сообщил, что РФ била сегодня "Кинжалами" и "Калибрами" по Мотор Сичи и по Хмельницкой области.

"Часть ракет сбита, спасибо за это нашим воинам противовоздушной обороны", – сказал Зеленский.

  • 21 июля представитель ГУР Юсов сообщил, что в РФ продолжают производить ракеты, но это уже совсем не те объемы, которые были раньше, и в настоящее время РФ не способна компенсировать уже израсходованный ракетный потенциал.
  • Воздушные силы прогнозируют, что во время предстоящего отопительного сезона Россия сосредоточится на атаках украинской территории дронами, а не ракетами.

Читайте также: Плата за газ. Россия обстреливает Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 90-х – Схемы

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийобстрелвойнапворакетный ударМотор Сич
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