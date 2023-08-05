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Удар Кинжалами и Калибрами по авиабазе Староконстантинова, под Житомиром, пуск из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 18:42
Удар Кинжалами и Калибрами по авиабазе Староконстантинова, под Житомиром, пуск из Беларуси - Фото
Иллюстративный скриншот

Российские оккупанты запустили крылатые ракеты по территории Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и оперативное командование "Юг".

По данным Воздушных сил по состоянию на 18:29, крылатые ракеты следуют в направлении Черкасской области, но направление движения может изменяться.

ОК "Юг" сообщает, что россияне провели ротацию ракетоносителей в Черном море: подводный заменили надводным, увеличив количество "Калибров" вдвое.

"Просто сейчас ракеты из Черного моря выпущены по территории Украины", – говорится в сообщении.

В 18:37 Воздушные силы сообщили, что крылатые ракеты входят в Киевскую область.

По состоянию на 18:42 воздушная тревога объявлена по всей стране, кроме Одесской области.

18:45: ракеты уже в Винницкой области.

18:50. Воздушные силы сообщают, что возможное направление движения ракет – Староконстантинов Хмельницкой области. 26 июля на Староконстантинов, где находится украинский военный аэродром, были направлены крылатые ракеты России и четыре "Кинжала".

18:58. Воздушные силы сообщили о пуске "Кинжалов" из района Тамбова.

Источник LIGA.net в Хмельницкой области сообщает о звуках работы ПВО. Также, по данным другого источника, звук взрыва был в Киевской области.

19:03. Воздушные силы сообщили, что "Кинжал" двигается в направлении Житомира, и это уже повторный пуск из РФ.

"Еще Кинжал входит в воздушное пространство Украины! Все – в направлении Староконстантинова!" – сообщили в 19:04.

Источник LIGA.net в Староконстантинове тем временем сообщает о мощных взрывах, и что "все дрожит". В Хмельницкой ОВА подтвердили взрывы. Также в соцсетях сообщают о взрывах в Житомирской области.

В 19:14 в ВСУ сообщили о пусках ракет с территории Беларуси, чего не было уже продолжительное время. Впоследствии было сообщено о движении новых "Кинжалов" в направлении Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областей.

19:18. Скоростная ракета – Киевщина.

В Саудовской Аравии сегодня стартовал саммит около 40 стран, посвященный поиску путей окончания российско-украинский войны. Ранее РФ также неоднократно совершала массированные ракетные атаки в ходе подобных дипломатических мероприятий международного уровня. Тогда над Староконстантиновым работала ПВО, на город падали обломки.

Новость дополняется...

  • 21 июля представитель ГУР Юсов сообщил, что в РФ продолжают производить ракеты, но это уже совсем не те объемы, которые были раньше, и в настоящее время РФ не способна компенсировать уже израсходованный ракетный потенциал.
  • Воздушные силы прогнозируют, что во время предстоящего отопительного сезона Россия сосредоточится на атаках украинской территории дронами, а не ракетами.

Читайте также: Плата за газ. РФ обстреливает Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 90-х – Схемы

Оксана Житнюк
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