Плата за газ. РФ обстреливает Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 90-х – Схемы

Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые Киев передал Москве в рамках соглашения между Кабмином и правительством РФ в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ. Журналисты Схем идентифицировали около 10 ракет, принадлежавших раннее Кееву, а через несколько десятилетий запущенных из РФ по Украине.

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Схемы получили в распоряжение текст соглашения и список номеров переданных ракет и сопоставили с номерами Х-55, которые армия РФ начала использовать против Украины во время полномасштабного вторжения. Журналисты утверждают, что обнаружено "не менее десятка" ракет из списка, которые РФ запустила по украинским городам – часть из них сбили силы ПВО, часть попала в жилые дома.

Журналисты разыскали в архиве соглашение, подписанное в Ялте в 1999 году, в рамках которого Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Россия компенсировала Украине долг за российский газ – на сумму 275 млн грн. Соглашение подписали тогдашние премьеры Украины и России Валерий Пустовойтенко и Владимир Путин.

Вместе с соглашением журналисты получили список со всеми номерами переданных ракет и сопоставили с номерами Х-55, которыми Россия обстреливала Украину. Три таких ракеты, которые украинская ПВО сбила в январе, мае и апреле 2023 года в Киеве и области, – в списке переданных Москве в 1999 году. Еще одну Х-55, которая в конце 2022-го попала в дом в столице Украины, из-за чего погибла женщина, также в рамках соглашения передал Киев. Другая ракета, которую Киев отдал Москве, попала в дом в Киевской области – тогда во время обстрела пострадал ребенок. Еще несколько ракет Схемы идентифицировали с помощью фотографий с номерами на обломках, полученных от источников в правоохранительных органах.

Ранее в ГУР уже сообщали что сейчас против Украины применяют ракеты Х-55 с переданных нашим государством РФ бомбардировщиков.

СПРАВКА. После распада СССР в Украине осталось 19 сверхзвуковых Ту-160 (авиабаза "Прилуки") и 21 турбовинтовой Ту-95МС (авиабаза "Узин"), тогда как у России на тот момент было шесть "95-тых". Ровно за 22 года до полномасштабного вторжения России в Украину, 23 февраля 2000-го, последняя закончила передавать РФ крылатые ракеты (около 600) и свои стратегические бомбардировщики: их перебазировали в г. Энгельс, откуда сейчас они взлетают и бомбят Украину. Официально Москва списала за это и некоторое аэродромное оборудование Киеву около $285 млн "долгов за газ". Соглашение о передаче "тушек" подписали в Ялте осенью 1999-го при президенте Владимир Путин. . После распада СССР в Украине осталось 19 сверхзвуковых Ту-160 (авиабаза "Прилуки") и 21 турбовинтовой Ту-95МС (авиабаза "Узин"), тогда как у России на тот момент было шесть "95-тых". Ровно за 22 года до полномасштабного вторжения России в Украину, 23 февраля 2000-го, последняя закончила передавать РФ крылатые ракеты (около 600) и свои стратегические бомбардировщики: их перебазировали в г. Энгельс, откуда сейчас они взлетают и бомбят Украину. Официально Москва списала за это и некоторое аэродромное оборудование Киеву около $285 млн "долгов за газ". Соглашение о передаче "тушек" подписали в Ялте осенью 1999-го при президенте Леониде Кучме и его российском коллеге Борисе Ельцине. Подписи глав правительств поставили премьеры Валерий Пустовойтенко

В документе санкционной группы Ермака-Макфола, который находится в эксклюзивном распоряжении LIGA.net , отмечается, что подавляющее большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, произведено в США – 81%.

, отмечается, что подавляющее большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, произведено в США – 81%. 21 июля Юсов сообщал, что в РФ продолжают производить ракеты, но это уже совсем не те объемы, которые были ранее, и сейчас РФ не способна компенсировать уже израсходованный ракетный потенциал.

Также сейчас Россия увеличивает производство дронов, в частности, баражирующих боеприпасов "Ланцет", однако заявления о больших объемах производства – это пропаганда РФ.

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