Скибицкий об украинских Ту-95/160 и ракетах на вооружении РФ: Лучше бы мы отдали их США

Переданные Украиной России свыше двух десятилетий назад стратегические бомбардировщики сейчас бьют по ней ракетами, которые тогда также были переданы нынешним оккупантам. На это в комментарии The New York Time посетовал замглавы Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он напомнил, что по Будапештскому меморандуму Украина согласилась отказаться от своего ядерного арсенала, третьего по величине в мире на то время, передать ядерные боеголовки России в обмен на "гарантии безопасности" и уничтожить ядерные ракетоносцы.

"Также переданы все баллистические ракеты, Ту-160 и Ту-95. Сейчас против нас с этих бомбардировщиков применяют ракеты Х-55. Было бы лучше, если бы мы передали их США", – сказал он.

СПРАВКА. После распада СССР в Украине осталось 19 сверхзвуковых Ту-160 (авиабаза "Прилуки") и 21 турбовинтовой Ту-95МС (авиабаза "Узин"), тогда как у России на тот момент было шесть "95-тых". Ровно за 22 года до полномасштабного вторжения России в Украину, 23 февраля 2000-го, последняя закончила передавать РФ крылатые ракеты (около 600) и свои стратегические бомбардировщики: их перебазировали в г. Энгельс, откуда сейчас они взлетают и бомбят Украину. Официально Москва списала за это и некоторое аэродромное оборудование Киеву около $285 млн "долгов за газ". Соглашение о передаче "тушек" подписали в Ялте осенью 1999-го при президенте Владимир Путин. . После распада СССР в Украине осталось 19 сверхзвуковых Ту-160 (авиабаза "Прилуки") и 21 турбовинтовой Ту-95МС (авиабаза "Узин"), тогда как у России на тот момент было шесть "95-тых". Ровно за 22 года до полномасштабного вторжения России в Украину, 23 февраля 2000-го, последняя закончила передавать РФ крылатые ракеты (около 600) и свои стратегические бомбардировщики: их перебазировали в г. Энгельс, откуда сейчас они взлетают и бомбят Украину. Официально Москва списала за это и некоторое аэродромное оборудование Киеву около $285 млн "долгов за газ". Соглашение о передаче "тушек" подписали в Ялте осенью 1999-го при президенте Леониде Кучме и его российском коллеге Борисе Ельцине. Подписи глав правительств поставили премьеры Валерий Пустовойтенко

По оценке Скибицкого, у врага хватит ракет "еще на три-пять волн ударов, если в одной волне будет от 80 до 90 ракет".

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.