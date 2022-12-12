Скибицкий об украинских Ту-95/160 и ракетах на вооружении РФ: Лучше бы мы отдали их США
Переданные Украиной России свыше двух десятилетий назад стратегические бомбардировщики сейчас бьют по ней ракетами, которые тогда также были переданы нынешним оккупантам. На это в комментарии The New York Time посетовал замглавы Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
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Он напомнил, что по Будапештскому меморандуму Украина согласилась отказаться от своего ядерного арсенала, третьего по величине в мире на то время, передать ядерные боеголовки России в обмен на "гарантии безопасности" и уничтожить ядерные ракетоносцы.
"Также переданы все баллистические ракеты, Ту-160 и Ту-95. Сейчас против нас с этих бомбардировщиков применяют ракеты Х-55. Было бы лучше, если бы мы передали их США", – сказал он.
По оценке Скибицкого, у врага хватит ракет "еще на три-пять волн ударов, если в одной волне будет от 80 до 90 ракет".
- Утром 5 декабря 2022 года прогремели взрывы на авиабазах ВКС РФ "Энгельс" под Саратовым и "Дягилево" на окраине Рязани, а утром 6 декабря случился пожар в районе аэродрома в Курске. Оккупанты обвиняют Украину в "терроризме": на Банковой им ответили, как и в Воздушных силах.
- В тот же день враг снова выпустил по Украине свыше 70 ракет, 61 из них сбили.
- Налеты наносят значительный ущерб энергосистеме: в конце ноября Украина пережила национальный блекаут.
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