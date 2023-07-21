ГУР: Россияне продолжают производить ракеты, но не способны компенсировать уже потраченное

Несмотря на санкции, в России продолжают производить ракеты для обстрелов украинской территории, но это уже совсем не те объемы, которые были раньше, и сейчас РФ не способна компенсировать уже израсходованный ракетный потенциал. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Еспресо.

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На фоне заявлений ряда украинских чиновников еще в прошлом году, что у РФ ракет осталось якобы только на три-четыре массированных обстрела, Юсова спросили, как россиянам удается продолжать производство и обходить санкции, ведь в оружии РФ находят американские и европейские запчасти.

"По количеству все-таки разница огромная. Если мы вспомним количество ракет, которые использовались в одном ударе, и интервалы между ними в начале вторжения, и то, что происходит сегодня, то это несопоставимые вещи", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что РФ, даже продолжая производство и наращивая определенным образом ракетное вооружение, не способна компенсировать уже израсходованный ракетный потенциал.

"Но да – производство продолжается. И да – в нем продолжают использоваться, в отдельных случаях, иностранные комплектующие и, прежде всего, микросхемы, чипы. Но не только. Если мы говорим о производстве, то это может касаться даже таких простых вещей, как подшипники, которые просто на России трудно найти", – сказал представитель ГУР.

Обход санкций, по его словам, происходит разными способами. Есть просто черная контрабанда, а есть "огромная серая история".

Юсов отметил, что ряд стран, не присоединившихся к санкциям ЕС и США против РФ, могут закупать определенные товары двойного назначения или товары, в которых содержатся "интересные" для российского военно-промышленного комплекса элементы. И потом уже, через отдельные фирмы, в большинстве своем не в рамках государственной политики, эти вещи попадают на российский рынок.

В документе санкционной группы Ермака-Макфола, который есть в эксклюзивном распоряжении LIGA.net, отмечается, что подавляющее большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, произведено в США – 81%.

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