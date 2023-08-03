Плата за газ. Росія обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х – Схеми

Росія обстрілює Україну крилатими ракетами Х-55, які Київ передав Москві в рамках угоди між Кабміном і урядом РФ в 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Журналісти Схем ідентифікували близько 10 ракет, які раніше належали Києву, а через кілька десятиліть були запущені з РФ по Україні.

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Схеми отримали в розпорядження текст угоди і список номерів переданих ракет і порівняли з номерами тих Х-55, які армія РФ почала використовувати проти України під час повномасштабного вторгнення. Журналісти стверджують, що виявлено "щонайменше з десяток" ракет зі списку, які РФ запустила по українських містах – частину з них збили сили ППО, частина влучила у житлові будинки.

Журналісти розшукали в архіві угоду, підписану в Ялті в 1999 році, в рамках якої Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ – на суму 275 млн грн. Угоду підписали тодішні прем’єри України та Росії Валерій Пустовойтенко і Володимир Путін.

Разом з угодою журналісти отримали список з усіма номерами переданих ракет і порівняли з номерами Х-55, якими Росія обстрілювала Україну. Три таких ракети, які українська ППО збила у січні, травні та квітні 2023 року в Києві та в області, – у списку переданих Москві у 1999 році. Ще одну Х-55, яка наприкінці 2022-го влучила в будинок у столиці України, через що загинула жінка, також у рамках угоди передав Київ. Інша ракета, яку Київ віддав Москві, влучила в будинок на Київщині – тоді під час обстрілу постраждала дитина. Ще кілька ракет Схеми ідентифікували за допомогою світлин із номерами на уламках, отриманих від джерел у правоохоронних органах.

Раніше в ГУР вже повідомляли, що зараз проти України застосовують ракети Х-55 з переданих нашою державою РФ бомбардувальників.

ДОВІДКА. Після розпаду СРСР в Україні залишилося 19 надзвукових Ту-160 (авіабаза "Прилуки") та 21 турбогвинтовий Ту-95МС (авіабаза "Узин"), тоді як у Росії на той момент було шість "95-тих". Рівно за 22 роки до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого 2000-го, остання закінчила передавати РФ крилаті ракети (близько 600) і свої стратегічні бомбардувальники: їх перебазували в м. Енгельс, звідки тепер вони злітають і бомбардують Україну. Офіційно Москва списала за це та деяке аеродромне обладнання Києву близько $285 млн "боргів за газ". Угоду про передання "тушок" підписали в Ялті восени 1999-го за президента . Після розпаду СРСР в Україні залишилося 19 надзвукових Ту-160 (авіабаза "Прилуки") та 21 турбогвинтовий Ту-95МС (авіабаза "Узин"), тоді як у Росії на той момент було шість "95-тих". Рівно за 22 роки до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого 2000-го, остання закінчила передавати РФ крилаті ракети (близько 600) і свої стратегічні бомбардувальники: їх перебазували в м. Енгельс, звідки тепер вони злітають і бомбардують Україну. Офіційно Москва списала за це та деяке аеродромне обладнання Києву близько $285 млн "боргів за газ". Угоду про передання "тушок" підписали в Ялті восени 1999-го за президента Леоніда Кучми та його російського колеги Бориса Єльцина. Підписи глав урядів поставили прем'єри Валерій Пустовойтенко та Володимир Путін

У документі санкційної групи Єрмака-Макфола, який є в ексклюзивному розпорядженні LIGA.net , зазначається, що переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%.

, зазначається, що переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%. 21 липня Юсов повідомляв, що у РФ продовжують виробляти ракети, але це вже зовсім не ті обсяги, що були раніше, і наразі РФ не здатна компенсувати вже витрачений ракетний потенціал.

Також зараз Росія збільшує виробництво дронів, зокрема, баражувальних боєприпасів "Ланцет", однак заяви щодо великих обсягів виробництва — це пропаганда РФ.

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