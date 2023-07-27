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ВСУ об атаке "Кинжалами" на Староконстантинов: Это из-за частой "бавовны" у оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 09:48
ВСУ об атаке
Истребитель МиГ-31К и ракета 'Кинжал' (Фото: EPA)

Россия пытается наносить удары по аэродрому в Староконстантинове из-за успешных действий украинских военных летчиков, благодаря которым участились случаи "бавовны" на временно оккупированных территориях. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Не дает покоя оккупантам аэродром Староконстантинов. Ну не сам аэродром, а наши наносящие удары военные летчики. Вы видите, какая "бавовна" хорошая происходит, в частности, на оккупированных территориях. Поэтому, собственно, и под прицелом сегодня этот аэродром. Он был вчера под прицелом, и "шахеды" тоже в большинстве случаев были направлены сегодня именно туда", – сказал Игнат.

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Он рассказал, что вчера на Староконстантинов были направлены крылатые ракеты России и четыре "Кинжала", который оккупанты выпустили с севера с самолетов Миг-31К.

"Ну понимаем, чем можно сбить "Кинжал", поэтому там есть определенные повреждения, о которых мы, конечно, сообщать не будем, но все же враг применил те четыре "Кинжала" и их было видно", – сказал спикер Воздушных сил.

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Наталья Медведева
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КинжалвойнаЮрий ИгнатStorm ShadowСтароконстантинов
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