ВСУ об атаке "Кинжалами" на Староконстантинов: Это из-за частой "бавовны" у оккупантов
Россия пытается наносить удары по аэродрому в Староконстантинове из-за успешных действий украинских военных летчиков, благодаря которым участились случаи "бавовны" на временно оккупированных территориях. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Не дает покоя оккупантам аэродром Староконстантинов. Ну не сам аэродром, а наши наносящие удары военные летчики. Вы видите, какая "бавовна" хорошая происходит, в частности, на оккупированных территориях. Поэтому, собственно, и под прицелом сегодня этот аэродром. Он был вчера под прицелом, и "шахеды" тоже в большинстве случаев были направлены сегодня именно туда", – сказал Игнат.
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Он рассказал, что вчера на Староконстантинов были направлены крылатые ракеты России и четыре "Кинжала", который оккупанты выпустили с севера с самолетов Миг-31К.
"Ну понимаем, чем можно сбить "Кинжал", поэтому там есть определенные повреждения, о которых мы, конечно, сообщать не будем, но все же враг применил те четыре "Кинжала" и их было видно", – сказал спикер Воздушных сил.
- 26 июля вечером началась масштабная воздушная тревога. Российские истребители МиГ-31К запустили ракеты "Кинжал" и другие типы. Российские самолеты Ту-95МС из района Каспийского моря запустили крылатые ракеты.
- В Воздушных силах сообщили, что крылатые ракеты, которыми Россия ударила по Украине, в результате полетели на Староконстантинов. Там находится аэродром, на котором базируются самолеты Су-24.
- Вечером в Воздушных силах сообщили об уничтожении 36 ракет и уточнении информации по "Кинжалам".
- Позже первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что ПВО отразила атаку ракет Х-47 "Кинжал", обломки ракет упали также в Староконстантиновской громаде.
- Утром 27 июля Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении 40 ракет за сутки.
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