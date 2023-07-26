Четыре Х-47 "Кинжала" пустили по Хмельницкой области: ПВО сбила 36 ракет, есть попадания
Украинские защитники уничтожили 36 российских крылатых ракет двух типов за одни сутки. Также оккупанты запустили в направлении Хмельницкой области ракеты "Кинжал", информация по ним уточняется. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Противовоздушная оборона уничтожила 36 воздушных целей: три крылатых ракеты "Калибр" и 33 крылатых ракет Х-101/Х-555.
Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки несколько попаданий и несколько падений обломков ракет.
В Воздушных силах уточнили, что три российских крылатых ракеты "Калибр" были сбиты днем.
В ведомстве сообщили, что были зафиксированы пуски 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС из района Каспийского моря.
Ракеты зашли в украинское воздушное пространство с юго-восточного направления, шли на запад, постоянно меняя свое направление.
По маршруту следования ракет работала украинская противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны.
Около 19:00 россияне подняли в небо истребители МиГ-31К и выпустили четыре аэробалистические ракеты в направлении Хмельницкой области.
О последствиях пусков "Кинжалов" информация уточняется.
- 26 июля вечером началась масштабная воздушная тревога. Российские истребители МиГ-31К запустили, вероятно, ракеты "Калибр" и другие типы. Российские самолеты Ту-95МС из района Каспийского моря запустили крылатые ракеты. В Киевской, Хмельницкой и других областях по враждебным целям работала противовоздушная оборона.
- В Воздушных силах сообщили, что крылатые ракеты, которыми Россия ударила по Украине, в результате полетели на Староконстантинов. Там находится аэродром, на котором базируются самолеты Су-24.
- В ходе масштабной воздушной тревоги над Днепропетровской областью украинские оборонцы сбили российскую ракету, а утром оккупанты атаковали Никополь тяжелой артиллерией – ОВА опубликовала фото последствий.
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