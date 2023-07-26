Четыре Х-47 "Кинжала" пустили по Хмельницкой области: ПВО сбила 36 ракет, есть попадания

Украинские защитники уничтожили 36 российских крылатых ракет двух типов за одни сутки. Также оккупанты запустили в направлении Хмельницкой области ракеты "Кинжал", информация по ним уточняется. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Противовоздушная оборона уничтожила 36 воздушных целей: три крылатых ракеты "Калибр" и 33 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки несколько попаданий и несколько падений обломков ракет.

В Воздушных силах уточнили, что три российских крылатых ракеты "Калибр" были сбиты днем.

В ведомстве сообщили, что были зафиксированы пуски 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС из района Каспийского моря.

Ракеты зашли в украинское воздушное пространство с юго-восточного направления, шли на запад, постоянно меняя свое направление.

По маршруту следования ракет работала украинская противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны.

Около 19:00 россияне подняли в небо истребители МиГ-31К и выпустили четыре аэробалистические ракеты в направлении Хмельницкой области.

О последствиях пусков "Кинжалов" информация уточняется.

СПРАВКА. Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако, по сути, это модернизированный для подвеса на самолет баллистический "Искандер", объяснил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Ракета способна нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость – до 4 км/c, высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг. Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако, по сути, это модернизированный для подвеса на самолет баллистический "Искандер", объяснил LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Ракета способна нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость – до 4 км/c, высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

26 июля вечером началась масштабная воздушная тревога. Российские истребители МиГ-31К запустили, вероятно, ракеты "Калибр" и другие типы. Российские самолеты Ту-95МС из района Каспийского моря запустили крылатые ракеты. В Киевской, Хмельницкой и других областях по враждебным целям работала противовоздушная оборона.

В Воздушных силах сообщили, что крылатые ракеты, которыми Россия ударила по Украине, в результате полетели на Староконстантинов. Там находится аэродром, на котором базируются самолеты Су-24.

В ходе масштабной воздушной тревоги над Днепропетровской областью украинские оборонцы сбили российскую ракету, а утром оккупанты атаковали Никополь тяжелой артиллерией – ОВА опубликовала фото последствий.

Читайте также: "Овации, радость и мат". Оператор Patriot рассказал о сбитии первого Кинжала над Киевом



Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.