Чотири Х-47 "Кинджали" запустили по Хмельницькій області: ППО збила 36 крилатих ракет, є влучання

Українські захисники знищили 36 російських крилатих ракет двох типів за одну добу. Також окупанти запустили у напрямку Хмельницької області ракети "Кинджал", інформація по них уточнюється. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Протиповітряна оборона знищила 36 повітряних цілей: три крилаті ракети "Калібр" та 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є кілька влучань та кілька падінь уламків ракет.

У Повітряних силах уточнили, що три російські крилаті ракети "Калібр" було збито вдень.

У відомстві повідомили, що було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС з району Каспійського моря.

Ракети зайшли в український повітряний простір з південно-східного напрямку, йшли на захід, постійно змінюючи свій напрямок.

По маршруту слідування ракет працювала українська протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони.

Близько 19:00 росіяни підняли в небо винищувачі МіГ-31К і випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

Щодо наслідків пусків "Кинджалів" інформація уточнюється.

ДОВІДКА. Росія характеризує 9-C-7760 як гіперзвукову ракету комплексу Х-47М2, проте, по суті, це модернізований для підвісу на літак балістичний "Іскандер", пояснив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Ракета здатна нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість – до 4 км/c, висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг. Росія характеризує 9-C-7760 як гіперзвукову ракету комплексу Х-47М2, проте, по суті, це модернізований для підвісу на літак балістичний "Іскандер", пояснив LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Ракета здатна нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість – до 4 км/c, висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

26 липня надвечір розпочалась масштабна повітряна тривога. Російські винищувачі МіГ-31К запустили, ймовірно, ракети "Калібр" та ракети інших типів. Російські літаки Ту-95МС з району Каспійського моря запустили крилаті ракети. На Київщині, Хмельниччині та в інших областях по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.

У Повітряних силах повідомили, що крилаті ракети, якими Росія вдарила по Україні, зрештою полетіли на Старокостянтинів. Там розташований аеродром, де базуються літаки Су-24.

Під час масштабної повітряної тривоги над Дніпропетровською областю українські оборонці збили російську ракету, а вранці окупанти атакували Нікополь важкою артилерією – ОВА опублікувала фото наслідків.

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