ЗСУ: Ракети РФ летіли на Старокостянтинів. Там авіабаза Повітряних сил
Крилаті ракети, якими Росія вдарила сьогодні по Україні, у результаті полетіли на Старокостянтинів. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За даними джерел LIGA.net, над Старокостянтиновом працювала ППО, на місто падали уламки.
У районі Старокостянтинова розташований аеродром, де базуються літаки Су-24.
Ці літаки Сили оборони використовують для завдання ударів далекобійними ракетами Storm Shadow.
"Ракети, які були пущені з Каспію, спершу залетіли з південного сходу, з окупованих територій. Далі прямували на Харківщину. Потім змінили курс до Дніпра. З Дніпра вже Кропивницький, Кіровоградщина. І далі рухались у напрямку перехресть Вінницької, Миколаївської, Одеської областей. І власне у напрямку Тернопільщини-Львівщини. У Львівській області розвернулись назад – на 180 градусів. І зрештою були спрямовані у Хмельницьку область, в район Старокостянтинова", – розповів Ігнат.
Речник повідомив, що вже є інформація про збиття ракет у Київській області, Дніпрі та Харківській області. Подробиці будуть згодом.
- 23 липня країна-терорист РФ завдала масованого ракетного удару по Одесі, це спричинило жертви серед місцевих мешканців та руйнування.
- Українська розвідка повідомила, що РФ модернізувала ракети "Онікс", а також Х-22 до Х-32. Повітряні сили кажуть, що Х-32 "летить далі та точніше".
- Сьогодні у небі над Вінниччиною було збито дві російські крилаті ракети "Калібр".
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