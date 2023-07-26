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ЗСУ: Ракети РФ летіли на Старокостянтинів. Там авіабаза Повітряних сил

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26.07.2023, 20:19
ЗСУ: Ракети РФ летіли на Старокостянтинів. Там авіабаза Повітряних сил - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот відео)

Крилаті ракети, якими Росія вдарила сьогодні по Україні, у результаті полетіли на Старокостянтинів. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За даними джерел LIGA.net, над Старокостянтиновом працювала ППО, на місто падали уламки.

У районі Старокостянтинова розташований аеродром, де базуються літаки Су-24.

Ці літаки Сили оборони використовують для завдання ударів далекобійними ракетами Storm Shadow.

"Ракети, які були пущені з Каспію, спершу залетіли з південного сходу, з окупованих територій. Далі прямували на Харківщину. Потім змінили курс до Дніпра. З Дніпра вже Кропивницький, Кіровоградщина. І далі рухались у напрямку перехресть Вінницької, Миколаївської, Одеської областей. І власне у напрямку Тернопільщини-Львівщини. У Львівській області розвернулись назад – на 180 градусів. І зрештою були спрямовані у Хмельницьку область, в район Старокостянтинова", – розповів Ігнат.

Речник повідомив, що вже є інформація про збиття ракет у Київській області, Дніпрі та Харківській області. Подробиці будуть згодом.

Читайте також: Ракетна атака з Ту-95 та МіГ-31К. Звук вибуху під Києвом, ППО відпрацювало поблизу Хмельницького

Наталія Медведєва
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війнаСтарокостянтинівЮрій Ігнатракетна атака
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