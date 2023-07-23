Вночі 23 липня внаслідок масованої ракетної атаки росіян було частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Про це повідомив сайт міської ради.

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На відео одразу після прильоту ракет видно руйнацію та пожежу.

В ролику від міськради пожежі вже немає, комунальні служби розбирають завали та виносять з найбільшого в Одесі православного храму фрагменти ліплення, які можна врятувати та реставрувати.

Відео: libkos

Крім, як зазначили в мерії, "значних" пошкоджень будівлі постраждали також православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, найвідомішу християнську святиню півдня України, яка є "покровителькою Одеси".

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2010 року собор хрестив очільник РПЦ Кирило, який у 2022 році де-факто "благословив" росіян на геноцид українців.

Наразі на місці працюють рятувальники та міські комунальні служби.

17 липня 2023 року РФ вийшла з чорноморської зернової ініціативи та заявила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна після цієї дати. Українське оборонне відомство дзеркально пригрозило РФ на погрози судам у морі.

Після цього окупанти п'ять ночей масовано атакували Одесу та область ракетами та дронами, завдавши шкоди портам, зерносховищам, житловим будинкам та іншим об'єктам.

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