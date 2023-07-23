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Росіяни знищили Одеський Спасо-Преображенський кафедральний собор – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
23.07.2023, 03:44
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Вночі 23 липня внаслідок масованої ракетної атаки росіян було частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Про це повідомив сайт міської ради.

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На відео одразу після прильоту ракет видно руйнацію та пожежу.

В ролику від міськради пожежі вже немає, комунальні служби розбирають завали та виносять з найбільшого в Одесі православного храму фрагменти ліплення, які можна врятувати та реставрувати.







Відео: libkos

Крім, як зазначили в мерії, "значних" пошкоджень будівлі постраждали також православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, найвідомішу християнську святиню півдня України, яка є "покровителькою Одеси".

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2010 року собор хрестив очільник РПЦ Кирило, який у 2022 році де-факто "благословив" росіян на геноцид українців.

Фото: t.me/OdessaDumskayaNet

Фото: t.me/OdessaDumskayaNet

Фото: t.me/OdessaDumskayaNet

Фото: t.me/OdessaDumskayaNet

Наразі на місці працюють рятувальники та міські комунальні служби.

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Євген Пилипенко
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