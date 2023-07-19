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Російський піп "освятив" на Уралвагонзаводі нові танки Т-90 на вбивство українців – відео видео

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 14:53
Відео: ресурс окупантів
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Священники Російської православної церкви освячують нові танки загарбників. Відповідне відео опублікували ресурси окупантів.

Відео поширила корпорація Уралвагонзавод, котра розробляє та випускає озброєння для армії РФ.

На кадрах танки перевозять вагонами, троє служителів РПЦ бризкають на техніку "святою водою".

Т-90 "Владімір" є "основним бойовим танком" РФ, з 2020 року росіяни почали брати на озброєння модифікацію Т-90М "Прорив".

РосЗМІ пишуть, що ціна одного нового танку Т-90 у залежності від модифікації може варіюватись від $2,5 до $4,5 млн.

Ресурси окупантів пишуть про 360 танків Т-90 на озброєнні станом на 2021 рік, а у 2020 році РФ заявляла, що має близько 100 танків модифікації Т-90М.

ЗСУ неодноразово публікували відео зі знищенням таких танків під час російсько-української війни.

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Артем Джеріпа
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