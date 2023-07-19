Священники Російської православної церкви освячують нові танки загарбників. Відповідне відео опублікували ресурси окупантів.

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Відео поширила корпорація Уралвагонзавод, котра розробляє та випускає озброєння для армії РФ.

На кадрах танки перевозять вагонами, троє служителів РПЦ бризкають на техніку "святою водою".

Т-90 "Владімір" є "основним бойовим танком" РФ, з 2020 року росіяни почали брати на озброєння модифікацію Т-90М "Прорив".

РосЗМІ пишуть, що ціна одного нового танку Т-90 у залежності від модифікації може варіюватись від $2,5 до $4,5 млн.

Ресурси окупантів пишуть про 360 танків Т-90 на озброєнні станом на 2021 рік, а у 2020 році РФ заявляла, що має близько 100 танків модифікації Т-90М.

ЗСУ неодноразово публікували відео зі знищенням таких танків під час російсько-української війни.

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