Священники Русской православной церкви освящают новые танки захватчиков. Соответствующее видео опубликовали ресурсы оккупантов.
Видео распространила корпорация Уралвагонзавод, разрабатывающая и выпускающая вооружение для армии РФ.
На кадрах танки перевозят вагонами, трое служителей РПЦ брызгают на технику "святой водой".
Т-90 "Владимир" является "основным боевым танком" РФ, с 2020 года россияне начали брать на вооружение модификацию Т-90М "Прорыв".
РосСМИ пишут, что цена одного нового танка Т-90 в зависимости от модификации может варьироваться от $2,5 до $4,5 млн.
Ресурсы оккупантов пишут о 360 танках Т-90 на вооружении по состоянию на 2021 год, а в 2020 году РФ заявляла, что имеет около 100 танков модификации Т-90М.
ВСУ неоднократно публиковали видео с уничтожением подобных танков во время российско-украинской войны.
- В апреле СБУ вручило подозрение священнику РПЦ, подозреваемому в призывах к убийствам украинцев.
- Украинская православная церковь Московского патриархата имеет в собственности и пользовании всего 2876 зданий и 3800 земельных участков на территории Украины, говорится в исследовании NGL.media и YouControl.
- Из Московского патриархата в ПЦУ перешло почти 300 церквей после начала широкомасштабного вторжения РФ.
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