UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российский поп "святит" на Уралвагонозаводе новые танки Т-90 на убийство украинцев – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 14:53
Видео: ресурс оккупантов
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами

Священники Русской православной церкви освящают новые танки захватчиков. Соответствующее видео опубликовали ресурсы оккупантов.

Видео распространила корпорация Уралвагонзавод, разрабатывающая и выпускающая вооружение для армии РФ.

На кадрах танки перевозят вагонами, трое служителей РПЦ брызгают на технику "святой водой".

Т-90 "Владимир" является "основным боевым танком" РФ, с 2020 года россияне начали брать на вооружение модификацию Т-90М "Прорыв".

РосСМИ пишут, что цена одного нового танка Т-90 в зависимости от модификации может варьироваться от $2,5 до $4,5 млн.

Ресурсы оккупантов пишут о 360 танках Т-90  на вооружении по состоянию на 2021 год, а в 2020 году РФ заявляла, что имеет около 100 танков модификации Т-90М.

ВСУ неоднократно публиковали видео с уничтожением подобных танков во время российско-украинской войны.

Читайте также: У клирика Московского патриархата нашли дома портрет Гитлера и агитацию за СССР – фото

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнатанкрпцт-90
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 