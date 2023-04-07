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СБУ вручила подозрение священнику РПЦ. Утверждает, что тот призывает к убийству украинцев

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 17:17
СБУ вручила подозрение священнику РПЦ. Утверждает, что тот призывает к убийству украинцев - Фото
Андрей Ткачев (Фото: Wikipedia)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении священнику-блогеру Русской православной церкви. Правоохранители утверждают, что собрали "обоснованную доказательную базу" его взрывной деятельности против Украины.

В пресс-службе СБУ сообщают, что речь идет об Андрее Ткачеве – протоиерее русской православной церкви, назначенном в 2013 году руководителем миссионерского отдела киевской епархии УПЦ МП и ведущим на телеканале "Киевская Русь".

Следствие утверждает, что именно после назначения Ткачев начал активно распространять через медиа прокремлевские нарративы, подвергая сомнению существование Украины как независимого государства.

Впоследствии он переехал в Москву, а с начала полномасштабного вторжения России, поддерживал оккупантов, пишут правоохранители.

"Ткачев распространял "проповеди" с призывами к захватчикам убивать мирных украинцев. Для этого он использовал собственные аккаунты в Telegram и YouTube, на которые в общей сложности подписалось почти 1,3 млн пользователей" – говорится в сообщении.

Задокументировано, что московский клирик предлагал оккупантам наносить религиозные надписи на российские снаряды, используемые агрессором для ракетных ударов по украинским городам.

В СБУ утверждают, что в настоящее время подозреваемый находится на территории России.

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Мілана Головань
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