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В Днепре задержан священник УПЦ МП: прокуратура заявляет, что развращал родных дочерей

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 17:44
В Днепре задержан священник УПЦ МП: прокуратура заявляет, что развращал родных дочерей - Фото
Фото - Днепровская областная прокуратура

В Днепре задержан священнослужитель одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. В Офисе генпрокурора утверждают, что он якобы развращал своих дочерей.

Священнослужителю сообщено о подозрении по статье о развращении несовершеннолетних.

По данным следствия, священнослужитель УПЦ МП после смерти жены в течение "длительного времени" якобы совершал развратные действия в отношении двух дочерей 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними.

"Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию. По результатам комплекса следственных мероприятий, а также допроса детей с использованием "зеленой комнаты", информация о совершении в отношении их развратных действий подтвердилась", – утверждают в прокуратуре.

Прокуратура просит суд об аресте священнослужителя. Дети находятся под наблюдением врачей.

В Днепре задержан священник УПЦ МП: прокуратура заявляет, что развращал родных дочерей
  • 1 апреля СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю. Правоохранители считают его причастным к разжиганию религиозной розни, оправданию и отрицанию вооруженной агрессии России против Украины. СБУ опубликовала аудио его переговоров.
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Оксана Житнюк
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