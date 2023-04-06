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СБУ вручила подозрение митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП – видео

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 13:00
СБУ вручила подозрение митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП – видео - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Правоохранители утверждают, что он отрицал вооруженную агрессию России против Украины и оправдывал действия оккупантов, используя интернет-ресурс. Видео задержания опубликовала пресс-служба СБУ.

Еще 20 февраля 2023 года СБУ сообщила руководителю епархии о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности. Тогда на официальном сайте церкви было сказано, что дело возбуждено против ее руководителя митрополита Феодосия.

По данным следствия, в 2020 году по приказу митрополита в епархии был создан сайт "с шаблоном РПЦ", на котором транслировали "деструктивный контент по прокремлевским интернет-ресурсам".

Информацию для наполнения своего "нового" сайта клирик черпал с таких ресурсов, как patriarchia.ru и pravoslavie.ru. Там пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию России и военные преступления оккупантов, пишут в пресс-службе СБУ.

Кроме того, митрополит восхвалял московских священников, помогающих агрессору, а также призвал к "объединению" религиозных общин в войне против Украины, утверждают правоохранители.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, продолжается досудебное расследование.

  • 1 апреля 2023 года СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Он заявил, что не боится.
  • 3 апреля полиция сообщила о подозрении священнослужителю УПЦ МП из Киево-Печерской лавры за препятствование журналистской деятельности. Подробнее о событиях из Лавры читайте в тексте LIGA.net.

Смотрите также: "Последний форпост московской церкви". Во Львове сносят храм УПЦ МП

Мілана Головань
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