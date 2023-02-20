Еще одному митрополиту УПЦ МП вручили подозрение в разжигании вражды – фото
Служба безопасности сообщила руководителю Черкасской епархии УПЦ МП о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным следствия, митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.
Кроме того, следствие установило, что под его руководством администратор ведомственного сайта епархии размещал вражеские материалы с пропагандистских сайтов РПЦ, среди которых patriarchia.ru и pravmir.ru. По данным СБУ, в этих публикациях представители страны-агрессора РФ "навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим".
Во время обысков по месту жительства митрополита и в помещении епархии правоохранители обнаружили:
- компьютерную технику и мобильные телефоны;
– сетевое хранилище данных и внешний накопитель;
– печатные материалы, которые, по информации СБУ, подтверждают преступные действия.
Руководителю епархии сообщили о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) УК.
Решается вопрос о квалификации действий других причастных по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) УК.
На официальном сайте Черкасской епархии УПЦ МП говорится, что дело открыто против ее руководителя митрополита Феодосия.
В своей сегодняшней проповеди он заявил, что "не сожалеет ни об одном слове, которое сказал на телевидении или в поддержку гонимого духовенства".
По словам Феодосия, 20 февраля его вызывают на допрос.
Сообщения и видео проповеди опубликовал Telegram-канал УПЦ МП.
- 7 ноября управитель одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил подозрение в "разжигании религиозной розни".
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