Еще одному митрополиту УПЦ МП вручили подозрение в разжигании вражды – фото

Служба безопасности сообщила руководителю Черкасской епархии УПЦ МП о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.

Кроме того, следствие установило, что под его руководством администратор ведомственного сайта епархии размещал вражеские материалы с пропагандистских сайтов РПЦ, среди которых patriarchia.ru и pravmir.ru. По данным СБУ, в этих публикациях представители страны-агрессора РФ "навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим".

Во время обысков по месту жительства митрополита и в помещении епархии правоохранители обнаружили:

- компьютерную технику и мобильные телефоны;

– сетевое хранилище данных и внешний накопитель;

– печатные материалы, которые, по информации СБУ, подтверждают преступные действия.

Руководителю епархии сообщили о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) УК.

Решается вопрос о квалификации действий других причастных по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) УК.

На официальном сайте Черкасской епархии УПЦ МП говорится, что дело открыто против ее руководителя митрополита Феодосия.

В своей сегодняшней проповеди он заявил, что "не сожалеет ни об одном слове, которое сказал на телевидении или в поддержку гонимого духовенства".

По словам Феодосия, 20 февраля его вызывают на допрос.

Сообщения и видео проповеди опубликовал Telegram-канал УПЦ МП.

7 ноября управитель одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил подозрение в "разжигании религиозной розни".

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Вадим Ребрина

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