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Еще одному митрополиту УПЦ МП вручили подозрение в разжигании вражды – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 10:53
Еще одному митрополиту УПЦ МП вручили подозрение в разжигании вражды – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила руководителю Черкасской епархии УПЦ МП о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.

Кроме того, следствие установило, что под его руководством администратор ведомственного сайта епархии размещал вражеские материалы с пропагандистских сайтов РПЦ, среди которых patriarchia.ru и pravmir.ru. По данным СБУ, в этих публикациях представители страны-агрессора РФ "навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим".

Еще одному митрополиту УПЦ МП вручили подозрение в разжигании вражды – фото

Во время обысков по месту жительства митрополита и в помещении епархии правоохранители обнаружили:

- компьютерную технику и мобильные телефоны;
– сетевое хранилище данных и внешний накопитель;
– печатные материалы, которые, по информации СБУ, подтверждают преступные действия.

Еще одному митрополиту УПЦ МП вручили подозрение в разжигании вражды – фото

Руководителю епархии сообщили о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) УК.

Еще одному митрополиту УПЦ МП вручили подозрение в разжигании вражды – фото

Решается вопрос о квалификации действий других причастных по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) УК.

На официальном сайте Черкасской епархии УПЦ МП говорится, что дело открыто против ее руководителя митрополита Феодосия.

Еще одному митрополиту УПЦ МП вручили подозрение в разжигании вражды – фото

В своей сегодняшней проповеди он заявил, что "не сожалеет ни об одном слове, которое сказал на телевидении или в поддержку гонимого духовенства".

По словам Феодосия, 20 февраля его вызывают на допрос.

Сообщения и видео проповеди опубликовал Telegram-канал УПЦ МП.

  • 7 ноября управитель одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил подозрение в "разжигании религиозной розни".

Читайте также: УПЦ МП подчиняется Русской православной церкви – заключение экспертизы

Вадим Ребрина
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упц мп сбу феодосий
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