"Сын, увы, украинцем себя ощущает". Пограничники задержали священника УПЦ МП – фото

Пограничники на въезде в Киев задержали двух мужчин, которых они называют "поклонниками России". В Госпогранслужбе утверждают, что один из них – священник Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Принадлежность одного из задержанных в УПЦ МП установили правоохранители. Мужчина прятал свой загранпаспорт, в котором есть отметки о пересечении границы с РФ, пишут они. Когда и где именно задержанный пересекал границу со страной-агрессором, не указано.

Пограничники сообщили, что у обоих задержанных мужчин были номера операторов РФ, а также "компрометирующие переписки".

Священник "жаловался" собеседнику на собственного сына, который, "к сожалению, от деда себя чувствует украинцем", и работает украинским программистом в западной части страны.

Во время переписки мужчины выясняли вопрос пересечения границы Украины с Россией, а также жаловались на тех, кто не поддерживает страну-агрессора.

В телефонах задержанных были обнаружены пророссийские Telegram-каналы, а также фото и видео запрещенной в Украине символики.

Задержанных передали СБУ, резюмировали пограничники.

1 апреля 2023 года СБУ заявила, что собрала обоснованную доказательную базу относительно причастности бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) к разжиганию религиозной розни, оправданию и отрицанию вооруженной агрессии России против Украины.

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