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Журналисты посчитали, сколько недвижимости и земли у Московского патриархата – карта

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 16:42
Журналисты посчитали, сколько недвижимости и земли у Московского патриархата – карта - Фото
Предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Фото: Lavra.ua)

Украинская православная церковь Московского патриархата имеет в собственности и пользовании всего 2876 зданий и 3800 земельных участков на территории Украины. Соответствующее исследование было проведено NGL.media и YouControl по данным из реестров.

Согласно данным, в Закарпатской области самое большое количество недвижимости и земельных участков, которыми владеет или пользуется УПЦ МП.

За ней следуют: Донецкая, Киевская, Одесская и Ровенская области.

Во Львовской области меньше всего имущества в пользовании и собственности Московского патриархата – четыре сооружения и четыре земельных участка.

В Ивано-Франковской области УПЦ МП имеет или пользуется 19 сооружениями и 16 участками земли.

На временно оккупированных территориях указано только имущество УПЦ МП, которое до сих пор зарегистрировано по украинскому законодательству.

Инфографика: NGL.media

Согласно исследованию, большинство земельных участков, которыми пользуется УПЦ МП в Киеве и Киевской области, являются частной собственностью – 99% и 79% соответственно.

97% земли в пользовании Московским патриархатом в Одесской области являются коммунальной собственностью.

Инфографика: NGL.media

На сайте представлена подробная карта с геолокацией зданий и земельных участков, которые принадлежат или находятся в пользовании УПЦ МП.

Часть имущества исследователи не смогли нанести на карту из-за старых или ошибочных названий улиц в реестрах. В то же время на сайте есть дополнительный поиск по всему имуществу УПЦ МП.

Также эти данные не учитывают имущество, зарегистрированное на физических лиц, связанных с Московским патриархатом.

Скриншот з сайту ngl.media

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Артём Джерипа
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