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Большинство украинцев поддерживает полный запрет УПЦ Московского патриархата – опрос

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 12:14
Большинство украинцев поддерживает полный запрет УПЦ Московского патриархата – опрос - Фото
Почаевская лавра (Фото: Facebook Лавры)

Большинство украинцев начали поддерживать полное запрещение Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии.

Отмечается, что в декабре 2022 года в Институте уже задавали вопросы гражданам по поводу целесообразной политики власти относительно УПЦ МП на фоне "резонансных дел против представителей этой церкви".

В период до мая 2023 года ситуация вокруг УПЦ МП "сохраняла высокую напряженность", поэтому КМИС задал аналогичные вопросы украинцам.

По опросам, с 78% до 85% возросло количество тех, кто выступает за вмешательство государства в той или иной степени в деятельность УПЦ МП.

В частности, с 54% до 66% возросло количество поддерживающих полный запрет УПЦ МП в Украине.

Еще 19% опрошенных выступают за "мягкий подход", предполагающий установление над этой церковью государственного контроля и надзора. В декабре 2022 года такое мнение разделяло 24% респондентов.

Снизилось и количество тех, кто считает, что ничего не стоит делать и не следует вмешиваться в деятельность УПЦ МП, а расследовать лишь некоторые возможные случаи правонарушений. Среди опрошенных их количество снизилось с 12% до 6%.

Графік КМІС

Также КМИС привел данные в региональном измерении.

По данным, во всех областях выступают за вмешательство государства в вопросе деятельности УПЦ МП: 76% на востоке, 82% на юге и 88% на западе и 87% в центре.

На юге и востоке нарастает количество выступающих за полный запрет УПЦ МП: на юге с 48% до 58%, на востоке с 41% до 50%.

Также снизилась доля выступающих за невмешательство в деятельность УПЦ МП: 9% на юге и 11% на востоке.

Графік КМІС

Опрос проведен с 26 мая по 5 июня 2023-го по телефону с использованием компьютера среди 1029 украинцев от 18 лет по всей Украине, кроме тех, что в оккупации, и выехавших за границу из-за войны. Погрешность – от 1,5% до 3,4%.

  • 8 июня 2023 социологическая группа Рейтинг опубликовала опрос, по которому 63% украинцев поддерживают переход на новый церковный календарь.

Читайте также: Православная церковь Украины переходит на новый календарь с осени: есть решение синода

Артём Джерипа
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