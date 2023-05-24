Православная церковь Украины переходит на новый календарь с осени: решение синода

Синод Православной церкви Украины проголосовал за переход на Новоюлианский календарь. Об этом говорится в официальном сообщении церкви.

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Отмечается, что с 1 сентября большинство христиан Украины будут отмечать Рождество 25 декабря вместо 7 января.

Однако это не касается Пасхи и Троицы, поскольку они не привязаны к конкретным датам.

Православные и католики продолжат праздновать Пасху в разные даты, поскольку разница между солнечными календарями церквей составляет 13 дней. В следующий раз праздник придется на один день в обеих церквях в 2025 году.

По новому календарю:

→ Рождество – 25 декабря, (вместо 7 января);

→ Покрова – 1 октября (вместо 14 октября);

→ Крещение – 6 января (вместо 19 января);

→ День святого Николая – 6 декабря (вместо 19 декабря).

Решение о переходе принял архиерейский собор – собрание всех епископов ПЦУ. Против голосовал один епископ, еще один воздержался, пишет BBC.

Переход должен быть одобрен поместным собором церкви при участии мирян 27 июля 2023 года.

Это решение должно синхронизировать церковный календарь ПЦУ с большинством православных церквей мира.

6 февраля 2023 Украинская греко-католическая церковь объявила о переходе на новый календарь с 1 сентября.

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