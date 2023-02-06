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УГКЦ объявила о переходе на новый календарь

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 17:17
УГКЦ объявила о переходе на новый календарь - Фото
Фото: УГКЦ

Украинская греко-католическая церковь объявила о переходе на новый календарь с 1 сентября, когда начинается новый церковный год.

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"Принимая во внимание многочисленные просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей церкви о назревшей необходимости реформы литургического календаря УГКЦ в Украине, а также принимая во внимание душпастырские права, УГКЦ в Украине [решила] перейти с 1 сентября по новому стилю для недвижимых праздников с сохранением действующей пасхалии", - говорится в постановлении сессии архиерейского синода УГКЦ, которое состоялось 1-2 февраля.

Недвижимые праздники – те, которые всегда приходящиеся на тот же день в году, например Рождество Христово (по новому стилю - 25 декабря), Николая Чудотворца (6 декабря), Рождество Богородицы (8 сентября) и т.д.

Для приходов и общин, которые не готовы к такому году, УГКЦ оставляет возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года.

Новость обновляется...

  • Главы УГКЦ и ПЦУ накануне Рождества обсудили реформу церковного календаря.
  • 24 мая 2023 состоится очередное заседание архиерейского собора Православной церкви Украины, одним из вопросов повестки дня которого тоже будет обсуждение календарной реформы.
Андрій Водяний
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