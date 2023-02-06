УГКЦ объявила о переходе на новый календарь

Украинская греко-католическая церковь объявила о переходе на новый календарь с 1 сентября, когда начинается новый церковный год.

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"Принимая во внимание многочисленные просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей церкви о назревшей необходимости реформы литургического календаря УГКЦ в Украине, а также принимая во внимание душпастырские права, УГКЦ в Украине [решила] перейти с 1 сентября по новому стилю для недвижимых праздников с сохранением действующей пасхалии", - говорится в постановлении сессии архиерейского синода УГКЦ, которое состоялось 1-2 февраля.

Недвижимые праздники – те, которые всегда приходящиеся на тот же день в году, например Рождество Христово (по новому стилю - 25 декабря), Николая Чудотворца (6 декабря), Рождество Богородицы (8 сентября) и т.д.

Для приходов и общин, которые не готовы к такому году, УГКЦ оставляет возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года.

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Главы УГКЦ и ПЦУ накануне Рождества обсудили реформу церковного календаря.

24 мая 2023 состоится очередное заседание архиерейского собора Православной церкви Украины, одним из вопросов повестки дня которого тоже будет обсуждение календарной реформы.

Андрій Водяний

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