Главы УКГЦ и ПЦУ накануне Рождества обсудили реформу церковного календаря
24 декабря на встрече главы УГКЦ Святослава и митрополита ПЦУ Епифания обсуждалась реформа церковного календаря. Об этом сообщает сайт УКГЦ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В сообщении сказано, что предстоятели церквей обсудили ситуацию в межконфессиональных и государственно-церковных взаимоотношениях в Украине, российскую агрессию и перспективы развития Украины после войны.
Особое внимание предстоятели Церквей обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря, важность которой все ощутимее перед Рождественскими и Пасхальными праздниками. Святослав и Епифаний договорились создать общую рабочую группу, которая должна изучить этот вопрос.
- Сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил всех, кто отмечает Рождество 25 декабря, с грядущими праздниками.
Смотрите также поздравление с Рождеством от президента Владимира Зеленского
Комментарии