Главы УКГЦ и ПЦУ накануне Рождества обсудили реформу церковного календаря

24 декабря на встрече главы УГКЦ Святослава и митрополита ПЦУ Епифания обсуждалась реформа церковного календаря. Об этом сообщает сайт УКГЦ.

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В сообщении сказано, что предстоятели церквей обсудили ситуацию в межконфессиональных и государственно-церковных взаимоотношениях в Украине, российскую агрессию и перспективы развития Украины после войны.

Особое внимание предстоятели Церквей обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря, важность которой все ощутимее перед Рождественскими и Пасхальными праздниками. Святослав и Епифаний договорились создать общую рабочую группу, которая должна изучить этот вопрос.

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Сергій Бережний

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