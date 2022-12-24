Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил партнеров Украины и всех, кто отмечает Рождество 25 декабря, с грядущими праздниками.

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"Дорогие братья по оружию! Мы часто вспоминаем выражение: "в темные времена хорошо видно светлых людей". Благодарю вас за поддержку и помощь. За то, что мы вместе в этой тяжелой несправедливой и неоправданной войне. Я благодарю от имени каждого украинского солдата, в чьих руках ваше оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни.

Цена мира очень высока. Вспомните об этом, глядя на небо и Рождественскую звезду на нем. Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды. И поверьте, Господь там, рядом с ним. На стороне света и добра, правды и справедливости. Вместе победим!" – сказал Залужный.

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Вадим Ребрина

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