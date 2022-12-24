UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский поздравил с Рождеством: У зла нет оружия сильнее брони, данной нам Богом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 19:30
Скриншот с видео
Путин на камеру посидел с матерями оккупантов. Одна передала "последние слова сына": видео
Путин на камеру посидел с матерями оккупантов. Одна передала "последние слова сына": видео
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев-христиан западного обряда с Рождеством. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Приводим текст поздравления полностью:

"Дорогой народ!

В эти дни миллионы людей в Украине и мире отмечают Рождество Христово. Появление на свет Сына Божия даровало людям надежду на спасение, веру в победу добра и милосердия.

К сожалению, в этом году все праздники имеют горький привкус. И обычный дух Рождества мы можем ощущать по-другому. Не таким вкусным и теплым может быть ужин за семейным столом. Возле него могут быть пустые стулья. И не такими яркими могут быть наши дома и улицы. И не так громко и вдохновенно могут звучать рождественские звоночки – из-за сирены воздушной тревоги или – еще хуже – выстрелов и взрывов. И все это вместе может нести большую угрозу. Это – утрата веры. В высшие силы и их могущество, в добро и справедливость в мире. Утрата надежды. Утрата любви. Потеря себя...

Разве не этого в своей сути хотят зло и тьма, которые восстали против нас?

Мы противодействуем им более 300 дней и восемь лет. И разве мы позволим им добиться желаемого?

В этой битве у нас есть еще одно мощное и действенное оружие. Молот и меч нашего духа и сознания. Мудрость Божья. Отвага и храбрость. Добродетели, подталкивающие нас делать доброе дело и преодолевать зло.

Главный акт мужества – выдержка и доведение своего дела до конца, несмотря ни на что. Наш путь освещает правда. Мы ее знаем. Мы защищаем ее. Наша правда – это борьба за свободу. Свобода имеет высокую цену. Но рабство – еще более высокую.

Нам освещают путь вера и терпения. Терпение и вера. Это силы-близнецы. Как было сказано, "кто владеет собой, лучше завоевателя города". Терпеть – не значит смириться с обстоятельствами. Терпение следит, чтобы мы не пустили ни малейшего сомнения или страха в свое сознание. Это вера в свои силы.

У зла нет оружия, сильнее брони, данной нам Богом. Зло разбивается об эту броню, как о каменную стену. Мы видели это не раз. Мы выдержали в начале войны, выдержали атаки, угрозы, ядерный шантаж, террор, ракетные удары. Выдержим эту зиму. Ибо знаем, за что боремся.

Мы идем вперед через тернии к звездам, зная, что ждет в конце пути. Бог – справедливый судья, добро награждающий, а зло наказывающий. На какой мы стороне – очевидно. Кто есть кто в этом сражении – очевидно. Этому есть по меньшей мере семь доказательств – они известны: "... глаза горды, речь неправдива, руки, проливающие кровь невинную, мозг, кующий злые замыслы, быстро бегущие к злодеянию, сеющие раздоры, сердца, полные ненависти". Всему этому мы противостоим. И являемся образцом для других. Верные, то есть те, кто действительно верует, должны быть для остального мира светом. Более 300 дней украинцы стремятся к этому, доказывают это, служат примером для других. Мы не праведники, не святые, но точно боремся за добро и сражаемся за свет. С верой в библейское пророчество: "Да поднимется всякая долина, снизится всякая гора и подгорок, пусть станет круче равнины, а пряди горные – долины. Народ, ходящий во тьме, Свет великий увидит, и над сидящими в краю тени смерти, Свет воссияет над ними! Ибо Дитя родилось нам, дан нам Сын Божий!"

Мы верим, что слезы сменятся радостью, за отчаянием придет надежда, а смерть будет побеждена жизнью.

Дорогой украинский народ!

Сегодняшний день и все грядущие зимние праздники мы встречаем в непростых обстоятельствах. Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Вдоль тысяч километров линии фронта. Кто-то – на трассе, в пути от украинско-польской границы на Херсонщину или Запорожье. Кто-то увидит ее сквозь дыры испорченной пулями крыши собственного дома. Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей – украинцев, приютивших украинцев. На Закарпатье, Буковине, Львовщине, Франковщине и во многих других регионах. Кто-то услышит "Щедрик" на другом языке – в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и многих других городах и странах. А кто-то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы идем и за этими нашими людьми, мы вернем свободу всем украинцам и украинкам.

Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. И вместе посмотрим в вечернее небо. И вместе вспомним утро 24 февраля. Вспомним, сколько прошли. Вспомним "Азовсталь", Ирпень, Бучу, Краматорск, Змеиный, Чернобаевку, Изюм, Херсон. Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех. О том, что никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду. Мы увидим ее сияние даже под землей, в бомбоубежище. Мы наполним теплом и светом наши сердца. Их не способны ранить никакие "Кинжалы". Они сломаются о наш стальной дух. И наша борьба будет продолжаться без остановки. Ей не угрожают плановые или аварийные отключения. И мы никогда не испытаем дефицита храбрости и несокрушимости.

Мы пережили много горьких новостей и будем заслуженно встречать благую весть. Мы будем петь колядки – бодро, как никогда, – чтобы громче звука генератора. Мы услышим голоса и приветствия родных – в душе, даже если лягут связь и интернет. И даже в сплошной тьме мы найдемся, чтобы крепко обнять друг друга. И если не будет тепла, будем долго обниматься, чтобы согреть друг друга.

Мы будем отмечать свои праздники! Как обычно. Мы будем улыбаться и радоваться. Как обычно. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами.

Христос родился! Славим его!" – сказал президент.

Читайте также: "Рождество. Украина, мы с тобой". Премьер Британии опубликовал трогательное видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский рождество
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 