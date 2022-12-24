Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев-христиан западного обряда с Рождеством. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях президента.

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Приводим текст поздравления полностью:

"Дорогой народ!

В эти дни миллионы людей в Украине и мире отмечают Рождество Христово. Появление на свет Сына Божия даровало людям надежду на спасение, веру в победу добра и милосердия.

К сожалению, в этом году все праздники имеют горький привкус. И обычный дух Рождества мы можем ощущать по-другому. Не таким вкусным и теплым может быть ужин за семейным столом. Возле него могут быть пустые стулья. И не такими яркими могут быть наши дома и улицы. И не так громко и вдохновенно могут звучать рождественские звоночки – из-за сирены воздушной тревоги или – еще хуже – выстрелов и взрывов. И все это вместе может нести большую угрозу. Это – утрата веры. В высшие силы и их могущество, в добро и справедливость в мире. Утрата надежды. Утрата любви. Потеря себя...

Разве не этого в своей сути хотят зло и тьма, которые восстали против нас?

Мы противодействуем им более 300 дней и восемь лет. И разве мы позволим им добиться желаемого?

В этой битве у нас есть еще одно мощное и действенное оружие. Молот и меч нашего духа и сознания. Мудрость Божья. Отвага и храбрость. Добродетели, подталкивающие нас делать доброе дело и преодолевать зло.

Главный акт мужества – выдержка и доведение своего дела до конца, несмотря ни на что. Наш путь освещает правда. Мы ее знаем. Мы защищаем ее. Наша правда – это борьба за свободу. Свобода имеет высокую цену. Но рабство – еще более высокую.

Нам освещают путь вера и терпения. Терпение и вера. Это силы-близнецы. Как было сказано, "кто владеет собой, лучше завоевателя города". Терпеть – не значит смириться с обстоятельствами. Терпение следит, чтобы мы не пустили ни малейшего сомнения или страха в свое сознание. Это вера в свои силы.

У зла нет оружия, сильнее брони, данной нам Богом. Зло разбивается об эту броню, как о каменную стену. Мы видели это не раз. Мы выдержали в начале войны, выдержали атаки, угрозы, ядерный шантаж, террор, ракетные удары. Выдержим эту зиму. Ибо знаем, за что боремся.

Мы идем вперед через тернии к звездам, зная, что ждет в конце пути. Бог – справедливый судья, добро награждающий, а зло наказывающий. На какой мы стороне – очевидно. Кто есть кто в этом сражении – очевидно. Этому есть по меньшей мере семь доказательств – они известны: "... глаза горды, речь неправдива, руки, проливающие кровь невинную, мозг, кующий злые замыслы, быстро бегущие к злодеянию, сеющие раздоры, сердца, полные ненависти". Всему этому мы противостоим. И являемся образцом для других. Верные, то есть те, кто действительно верует, должны быть для остального мира светом. Более 300 дней украинцы стремятся к этому, доказывают это, служат примером для других. Мы не праведники, не святые, но точно боремся за добро и сражаемся за свет. С верой в библейское пророчество: "Да поднимется всякая долина, снизится всякая гора и подгорок, пусть станет круче равнины, а пряди горные – долины. Народ, ходящий во тьме, Свет великий увидит, и над сидящими в краю тени смерти, Свет воссияет над ними! Ибо Дитя родилось нам, дан нам Сын Божий!"

Мы верим, что слезы сменятся радостью, за отчаянием придет надежда, а смерть будет побеждена жизнью.

Дорогой украинский народ!

Сегодняшний день и все грядущие зимние праздники мы встречаем в непростых обстоятельствах. Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Вдоль тысяч километров линии фронта. Кто-то – на трассе, в пути от украинско-польской границы на Херсонщину или Запорожье. Кто-то увидит ее сквозь дыры испорченной пулями крыши собственного дома. Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей – украинцев, приютивших украинцев. На Закарпатье, Буковине, Львовщине, Франковщине и во многих других регионах. Кто-то услышит "Щедрик" на другом языке – в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и многих других городах и странах. А кто-то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы идем и за этими нашими людьми, мы вернем свободу всем украинцам и украинкам.

Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. И вместе посмотрим в вечернее небо. И вместе вспомним утро 24 февраля. Вспомним, сколько прошли. Вспомним "Азовсталь", Ирпень, Бучу, Краматорск, Змеиный, Чернобаевку, Изюм, Херсон. Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех. О том, что никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду. Мы увидим ее сияние даже под землей, в бомбоубежище. Мы наполним теплом и светом наши сердца. Их не способны ранить никакие "Кинжалы". Они сломаются о наш стальной дух. И наша борьба будет продолжаться без остановки. Ей не угрожают плановые или аварийные отключения. И мы никогда не испытаем дефицита храбрости и несокрушимости.

Мы пережили много горьких новостей и будем заслуженно встречать благую весть. Мы будем петь колядки – бодро, как никогда, – чтобы громче звука генератора. Мы услышим голоса и приветствия родных – в душе, даже если лягут связь и интернет. И даже в сплошной тьме мы найдемся, чтобы крепко обнять друг друга. И если не будет тепла, будем долго обниматься, чтобы согреть друг друга.

Мы будем отмечать свои праздники! Как обычно. Мы будем улыбаться и радоваться. Как обычно. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами.

Христос родился! Славим его!" – сказал президент.

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Вадим Ребрина

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