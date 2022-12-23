Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разместил на своей странице в Youtube рождественский ролик в поддержку Украины.
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В видеоролике параллельно рассказывается история двух девочек – британской и украинской.
Накануне Рождества маленькая британка радуется праздничной атмосфере и ярким огням, а маленькая украинка слышит звуки сирены воздушной тревоги, в ее городе нет электричества.
В конце ролика украинская девочка получает небольшую посылку от британской и улыбается.
- Президент Владимир Зеленский во время речи в Конгрессе США сказал, что, возможно, украинцы будут праздновать Рождество при свечах – не потому, что это романтично, а потому, что света не будет.
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