Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разместил на своей странице в Youtube рождественский ролик в поддержку Украины.

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В видеоролике параллельно рассказывается история двух девочек – британской и украинской.

Накануне Рождества маленькая британка радуется праздничной атмосфере и ярким огням, а маленькая украинка слышит звуки сирены воздушной тревоги, в ее городе нет электричества.

В конце ролика украинская девочка получает небольшую посылку от британской и улыбается.

Президент Владимир Зеленский во время речи в Конгрессе США сказал, что, возможно, украинцы будут праздновать Рождество при свечах – не потому, что это романтично, а потому, что света не будет.

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Наталія Медведєва

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