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"Рождество. Украина, мы с тобой". Премьер Британии опубликовал трогательное видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 21:39
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разместил на своей странице в Youtube рождественский ролик в поддержку Украины.

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В видеоролике параллельно рассказывается история двух девочек – британской и украинской.

Накануне Рождества маленькая британка радуется праздничной атмосфере и ярким огням, а маленькая украинка слышит звуки сирены воздушной тревоги, в ее городе нет электричества.

В конце ролика украинская девочка получает небольшую посылку от британской и улыбается.

Читайте также: Сунак пообещал полностью поддерживать Украину. Советует не верить слухам и доверять делам

Наталія Медведєва
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Великобритания война рождество риши сунак
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