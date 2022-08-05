UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Половина украинцев относят себя к ПЦУ, а к УПЦ Московского патриархата – только 4%: опрос

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 14:01
Половина украинцев относят себя к ПЦУ, а к УПЦ Московского патриархата – только 4%: опрос - Фото
Глава ПЦУ Епифаний (Фото: pomisna.info)

В Украине 72% граждан считают себя православными. При этом больше половины украинцев относят себя к Православной церкви Украины, и только 4% идентифицируют себя с УПЦ Московского патриархата. Год назад этот показатель составлял 18%, говорится в результатах социологического исследования КМИС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

У респондентов спросили, к какой конфессии/религии они себя относят:

→ 54% – ПЦУ;
→ 14% – православная церковь без конкретизации;
→ 10% – атеисты;
→ 8% – греко-католики;
→ 4% – УПЦ Московского патриархата;
→ 2% – протестанты.

Согласно результатам опроса, за год количество украинцев, идентифицирующих себя с церковью Московского патриархата, сократилось в 4,5 раза (с 18% до 4%). А доля идентифицирующих себя с ПЦУ за год выросла с 42% до 54%.

Половина украинцев относят себя к ПЦУ, а к УПЦ Московского патриархата – только 4%: опрос

Замдиректора КМИС Антон Грушецкий подчеркнул, что в исследовании социологи изучали именно самоидентификацию респондента. Другими словами, респондент может ходить в другую церковь (например, потому что в его населенном пункте больше вариантов нет) или вообще не посещать ее, но в вопросе самоидентификации делает определенное "политическое" решение.

"Мы видим, что хотя УПЦ МП сохраняет фактический контроль над большинством парафий, но в сознании украинцев она понесла значительные репутационные потери (разумеется, из-за ассоциаций с российским агрессором)", – сказал Грушецкий.

Собственный опрос КМИС проводился по телефону с 6 по 20 июля среди 2000 респондентов старше 18 лет по всей Украине, кроме территорий, оккупированных до 24 февраля 2022-го. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность в опросе не превышала бы 2,4%, но социологи подчеркнули, что в этот раз доля опрошенных на временно оккупированных после 24 февраля территориях составила всего 0,2% из-за того, что агрессор отключает связь. Тем не менее в КМИС считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность.

Читайте также: ПЦУ просит Варфоломея лишить Гундяева престола и признать ересью концепцию "русского мира"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
упц мп опрос московский патриархат кмис социология пцу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 