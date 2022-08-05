Половина украинцев относят себя к ПЦУ, а к УПЦ Московского патриархата – только 4%: опрос

В Украине 72% граждан считают себя православными. При этом больше половины украинцев относят себя к Православной церкви Украины, и только 4% идентифицируют себя с УПЦ Московского патриархата. Год назад этот показатель составлял 18%, говорится в результатах социологического исследования КМИС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

У респондентов спросили, к какой конфессии/религии они себя относят:

→ 54% – ПЦУ;

→ 14% – православная церковь без конкретизации;

→ 10% – атеисты;

→ 8% – греко-католики;

→ 4% – УПЦ Московского патриархата;

→ 2% – протестанты.

Согласно результатам опроса, за год количество украинцев, идентифицирующих себя с церковью Московского патриархата, сократилось в 4,5 раза (с 18% до 4%). А доля идентифицирующих себя с ПЦУ за год выросла с 42% до 54%.

Замдиректора КМИС Антон Грушецкий подчеркнул, что в исследовании социологи изучали именно самоидентификацию респондента. Другими словами, респондент может ходить в другую церковь (например, потому что в его населенном пункте больше вариантов нет) или вообще не посещать ее, но в вопросе самоидентификации делает определенное "политическое" решение.

"Мы видим, что хотя УПЦ МП сохраняет фактический контроль над большинством парафий, но в сознании украинцев она понесла значительные репутационные потери (разумеется, из-за ассоциаций с российским агрессором)", – сказал Грушецкий.

Собственный опрос КМИС проводился по телефону с 6 по 20 июля среди 2000 респондентов старше 18 лет по всей Украине, кроме территорий, оккупированных до 24 февраля 2022-го. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность в опросе не превышала бы 2,4%, но социологи подчеркнули, что в этот раз доля опрошенных на временно оккупированных после 24 февраля территориях составила всего 0,2% из-за того, что агрессор отключает связь. Тем не менее в КМИС считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность.

27 мая собор УПЦ МП выступил против главы РПЦ Кирилла из-за его позиции по войне против Украины и объявил, что больше не подчиняется какому-либо решению РПЦ по Украине.

Однако глава ПЦУ Епифаний заявил, что это ничего не поменяло, а УПЦ МП сохраняет единство с Кириллом.

Читайте также: ПЦУ просит Варфоломея лишить Гундяева престола и признать ересью концепцию "русского мира"

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.