ПЦУ просит Варфоломея лишить Гундяева престола и признать ересью концепцию "русского мира"

Православная церковь Украины призывает Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятелей поместных православных церквей привлечь главу Московской патриархии Кирилла Гундяева к канонической ответственности и лишить его патриаршего престола. Соответствующее письмо на заседании 27 июля утвердил Священный синод ПЦУ.

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В письме сказано, что ПЦУ призывает Варфоломея осудить доктрину "русского мира" и признать ее "еретической", а также лишить Гундяева права занимать Московский патриарший престол.

ПЦУ заявила, что внимание Гундяева уже давно сфокусировано на геополитических вопросах, и сейчас он решил принять участие в создании доктрины "русского мира" — "националистической этнофилетической теории об особой роли российской нации и государства в мире и в церкви".

Как сказано в письме, доктрина "русского мира" в интерпретации патриарха Кирилла отрицает право народов на историческое самоопределение – согласно этой концепции, россияне, украинцы и беларусы якобы принадлежат к общей цивилизации "русского мира" и не имеют морального права на дальнейшее историческое самоопределение.

В ПЦУ назвали расисткой теорию Гундяева и его единомышленников о том, что Россия и "русский мир" являются чем-то принципиально лучше и выше других народов, а украинцы и беларусы якобы имеют право на существование и будущее только как часть российской реальности.

В письме сказано, что идеология современной РПЦ представляет угрозу не только Украине, но и целому православному миру.

"Так же, как Россия вторглась в Украину, так и Московский патриархат, возглавляемый патриархом Кириллом, стал захватчиком в Православной Церкви, например, в Африке, повлекши раскол и распри", – цитирует ПЦУ декларацию православных богословов.

В ПЦУ заявили, что минимум с октября 2018 года все действия Гундяева подчинены конкретной политической цели – он стремится радикально увеличить присутствие РПЦ вне России, максимально ослабить Вселенский патриархат и грекоязычные поместные церкви, навязав таким образом православному миру гегемонию и диктат Московского патриарха.

Также в ПЦУ заявили, что многие воины РФ, вторгшиеся в Украину, идентифицируют себя с православием, потому моральная ответственность за их преступления лежит не только на них, но и на "идейных вдохновителях" – Гундяеве и единомышленных с ним иерархов, которые на протяжении десятилетий пропагандировали "русский мир" и сейчас благословляют их.

С начала полномасштабной войны России против Украины Гундяев всячески поддерживает путинский режим, а в своих проповедях повторяет лживые и абсурдные нарративы Кремля, "благословляет" военных преступников в лице российских солдат на войну против Украины.

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Оксана Житнюк

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